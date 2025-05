Aitana Bonmatí vol 3 fitxatges per guanyar la Champions: 'Aleixandri, Martina i...'

La derrota a la final de la Champions League va deixar un regust amarg al Barça Femení. L'Arsenal es va endur el títol i el conjunt blaugrana es va quedar a les portes de la seva quarta Champions, però al club ja es pensa en el futur immediat. La pròxima temporada arriba amb canvis i amb la il·lusió intacta de tornar a lluitar pels grans títols

Renovacions i canvis necessaris

El Barça Femení sap que per recuperar el cim europeu cal renovar-se i reforçar-se. Ja s'han tancat algunes renovacions importants, però la plantilla necessita reforços de pes per continuar sent competitiva. Aitana Bonmatí, una de les líders dins i fora del camp, té clar quines són les prioritats al mercat de fitxatges

Un dels reforços més esperats és el retorn de Laia Aleixandri. La defensa catalana, que actualment juga al Manchester City, té previst tornar al Barça. Aleixandri va passar per les categories inferiors del club i la seva versatilitat en defensa i al mig la fa clau pel nou projecte

Martina Fernández, l'aposta per la defensa

Una altra jugadora que podria tornar a vestir de blaugrana és Martina Fernández. La central, cedida actualment a l'Everton, està quallant una gran temporada i el Barça segueix de prop la seva evolució. El club valora molt el seu rendiment i no descarta que torni a la Ciutat Comtal per quedar-se a la plantilla

Aquestes dues jugadores suposen un reforç clar per a la defensa i el mig del camp. El Barça busca estabilitat a la rereguarda per evitar errors que a l'última final li van costar cars

La davantera pendent d'un nou cop d'efecte

En atac, el pla inicial era fitxar Klara Bühl, una davantera que agrada molt al club per la seva velocitat i capacitat de desbordament. De fet, semblava que tot estava encarrilat i que la jugadora arribaria per reforçar la línia ofensiva del Barça

Tanmateix, segons apunta la periodista María Tikas a Diario Sport, l'operació ha patit un gir inesperat. Klara Bühl va renovar amb el Bayern de Munic, trencant l'acord verbal amb el Barça. Això obliga el club a buscar altres alternatives per a aquesta zona clau del camp

El futur del Barça femení

Aitana Bonmatí sap que la plantilla s'ha d'adaptar per continuar lluitant per tot. El Barça no només vol revalidar la seva hegemonia a Espanya, amb la Copa de la Reina com a primer objectiu, sinó que també vol tornar al més alt d'Europa

Amb el retorn d'Aleixandri, la possible tornada de Martina i una nova opció per a la davantera, l'equip blaugrana vol aixecar la quarta Champions