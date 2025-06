El Barça fa oficial la lesió, haurà de passar pel quiròfan: cop dur per a Deco

Deco té plans clars per a aquest estiu al FC Barcelona. El director esportiu del club català ha decidit fer una neteja a la plantilla per alleujar l'economia i fer nous fitxatges.

En aquest sentit, Deco ja ha encarat diverses sortides importants, com les d'Ansu Fati, Pau Víctor, Iñaki Peña i Pablo Torre. Tanmateix, en les últimes hores, ha sorgit un nou contratemps amb una de les sortides previstes.

Gerard Martín, que era un dels jugadors assenyalats per sortir del Barça, ha patit una lesió que trenca els plans de Deco.

El defensa, que jugava amb la Selecció Sub-21, va patir una fractura al canell i haurà de passar pel quiròfan.

Aquest contratemps, a més d'endarrerir la seva sortida, pot complicar el seu futur immediat. S'espera que estigui fora d'acció durant diverses setmanes, cosa que obliga Deco a canviar els seus plans de manera temporal.

Deco es posa les mans al cap amb el que ha passat

La situació de Gerard Martín havia estat objecte de debat els darrers dies. El defensa, que no ha tingut gaires oportunitats al primer equip, era a la llista de jugadors que Deco pensava posar a la venda.

El club esperava rebre una oferta que rondés els 12 milions d'euros per ell, una xifra que el Bournemouth havia mostrat disposició a pagar.

Tanmateix, ara, amb la lesió de Gerard Martín, el Barça haurà d'esperar un temps per poder avançar en el seu traspàs.

El Bournemouth continua apostant per Gerard Martín

Tot i la seva baixa per lesió, l'interès per Gerard Martín continua sent notable. El Bournemouth, com s'ha esmentat anteriorment, continua sent un dels clubs interessats a fitxar el jove defensa.

No obstant això, la lesió que ha patit podria endarrerir les negociacions. Per tant, la possibilitat que es dugui a terme la seva sortida del Barça en aquest mercat de fitxatges.

Per tant, tot i que la sortida de Gerard Martín semblava gairebé segura, la recent lesió i la intervenció quirúrgica necessària compliquen els plans de Deco.

El Barça haurà d'esperar un temps abans de continuar amb el seu traspàs, mentre que els possibles interessats en el seu fitxatge hauran de veure com es resol la seva recuperació.

D'aquesta manera, els plans de Deco per fer una neteja a la plantilla i generar espai per a nous fitxatges es veuen temporalment endarrerits per aquesta lesió inesperada.