Confirmado, el Real Madrid ya ha elegido al sustituto de Rodrygo: juega en el Oporto

El delantero del Real Madrid, el internacional brasileño Rodrygo Goes, vive el momento más incierto de su carrera futbolística. Desde hace un año, su valía y valor, de estar en lo más alto, se ha acabado por derrumbar hasta el punto de poder salir del club blanco. El Real Madrid pagó por el delantero carioca la cantidad de 45 millones en 2018 cuando era la estrella del Santos brasileño.

Pasó por el peaje del filial, el Castilla, para convertirse en un delantero que maravilló en la Champions 2021/22, la Champions de las remontadas. Las virtudes futbolísticas de Rodrygo siempre han estado ligadas a su capacidad para leer el juego a diferencia de Vinícius. Su compatriota ha tenido que hacer un esfuerzo en las tomas de decisiones, de escoger la más correcta antes de convertirse en uno de los delanteros más desequilibrantes.

El problema del equipo madridista es que todo su talento se ha agrupado en la zona izquierda siendo Vinícius el amo de la banda zurda, hasta el momento. Rodrygo, amante de la izquierda, ha visto como ha tenido que desplazarse a la derecha. Mbappé, también tiene la banda izquierda como su zona natural a la que parece ser que Xabi Alonso lo quiere devolver esta próxima temporada.

El Real Madrid pregunta por Rodrigo Mora

La continuidad de Rodrygo Goes en el Madrid no está asegurada y podría salir en caso que llegue una buena oferta. En este contexto, el club de Chamartín está explorando nuevas opciones para reforzar su plantilla en un futuro próximo. La dirección del club blanco se ha interesado en un joven talento de 18 años que juega en el Porto.

Rodrigo Mora ha tenido, la pasada temporada, un papel destacado en el equipo portugués disputando 23 partidos, anotando 10 goles y dando 4 asistencias. El staff técnico del Madrid ve en Mora a un futbolista con gran potencial y que podría encajar en su proyecto a largo plazo. El club blanco ha iniciado los contactos con el Porto para ver y analizar la posibilidad de incorporarlo a la plantilla.

El plan del Real Madrid con Mora

La idea del Real Madrid pasa por fichar al joven delantero y cederlo a otro club, a poder ser, de Champions para que vaya ganando experiencia. Mora se destaca por ser un delantero con gran capacidad anotadora pudiendo jugar en todas las posiciones de ataque. Su polivalencia y versatilidad lo hacen un atacante completo a la hora de anotar y crear peligro en el área contraria.

Su gran rendimiento en el Porto, esta pasada temporada, indican su talento y capacidad para seguir progresando y convertirse en un delantero importante. Aunque no hay nada cerrado, el club blanco sigue muy atento a la situación del joven portugués. Su fichaje podría acabar concretándose en los próximos meses, habida cuenta, que el joven talento es seguido por otros equipos.