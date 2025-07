Ansu Fati s'acomiada del Barça amb un regal inesperat: Deco n'és el responsable

La trajectòria d'Ansu Fati a la Ciutat Comtal no ha estat la que tothom esperava. El seu talent generava il·lusió, però les lesions i les decisions tècniques han condicionat la seva carrera fins al punt que ha hagut de deixar el Barça abans del que tots pensàvem. Ara, aquest cicle arriba al seu final amb un traspàs al Mònaco, on jugarà cedit la pròxima temporada.

Des que va debutar a l’elit amb tan sols 16 anys, molts van comparar Ansu Fati amb Leo Messi. Aquesta pressió afegida va dificultar el seu desenvolupament natural. La realitat és que, per diferents motius, mai ha pogut arribar a complir les expectatives.

Actualment, després de l’arribada de Hansi Flick, el futur d’Ansu estava vist per sentència. L’alemany no ha comptat amb ell en la seva primera temporada al capdavant del FC Barcelona, així que la seva sortida era obligada. Això sí, Ansu marxa deixant un regal per al club de la seva vida.

Ansu Fati marxa cedit al Mònaco i deixa un regal

Ansu Fati ha posat rumb al Mònaco en forma de cessió per una temporada. Això sí, el que pocs saben és que abans de tancar l’acord, el club català va ampliar el seu contracte fins a l’any 2028. Aquesta decisió, encara que sorprenent, amaga un motiu al darrere que ho canvia tot.

El responsable d’aquesta operació ha estat Deco, director esportiu del Barça. La seva gestió ha permès que el club català estalviï 8 milions d’euros. Segons Mundo Deportivo, 5 milions provenen d’amortitzar la fitxa d’Ansu després de la renovació, i 3 milions per la cessió i repartiment salarial.

A més, l’acord amb el Mònaco reparteix al 50% el salari brut d’Ansu Fati, cosa que suposa un gran alleujament per als comptes del club català en un moment crític.

Ansu Fati marxa per la porta gran

Gràcies a la cessió d’Ansu Fati al Mònaco, el FC Barcelona allibera prop de 8 milions de marge econòmic. Aquest espai es converteix en una oportunitat per apuntalar altres àrees de l’equip. L’estalvi permetrà al club invertir en reforços o inscriure noves incorporacions dins del fair play financer.

Deco ha tancat una sortida que no només beneficia Ansu Fati sinó també la viabilitat econòmica del Barça. I aquest és l’inesperat “regal” que el jugador deixa al club. L’operació permetrà reforçar el projecte esportiu del Barça sense hipotecar el seu futur.