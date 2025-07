Gran notícia: Florentino Pérez demana 100 M per deixar-lo sortir. Pep Guardiola accepta i paga

Florentino Pérez no descarta fer una gran venda aquest estiu. Cal recordar que ha desemborsat grans sumes de diners en els fitxatges de Dean Huijsen, Alexander-Arnold i Franco Mastantuono.

Per això, el president del Real Madrid hauria decidit que és el moment d'utilitzar la cartera per complir amb la resta de peticions de Xabi Alonso.

En aquest sentit, el club blanc ha invertit en qualitat per tornar a ser competitiu en totes les competicions.

Tanmateix, tot i que l'economia del Real Madrid continua sent sòlida, una sortida important podria equilibrar els comptes i donar flexibilitat financera per fer més moviments.

Florentino Pérez posa Rodrygo al mercat

En aquest context, Florentino Pérez ha posat a la venda un dels millors jugadors del Madrid. Es tracta de Rodrygo, el davanter brasiler

En concret, si el club rep una oferta de 100 milions d'euros pel brasiler, el president no dubtarà a deixar-lo sortir. D'aquesta manera, tot i el seu talent, el seu futur a l'equip sembla estar en dubte.

Rodrygo no ha mostrat la seva millor versió els darrers mesos sota la direcció d'Ancelotti, i la seva continuïtat al primer equip està lluny d'estar garantida.

A més, sembla que Xabi Alonso tampoc no el té entre els seus plans per ser titular el proper curs. Amb això en ment, Florentino Pérez ha decidit posar Rodrygo a l'aparador.

El Manchester City de Guardiola s'interessa per Rodrygo

Un dels clubs que podria estar interessat a fitxar Rodrygo és el Manchester City. Pep Guardiola està renovant la seva plantilla per continuar lluitant per tots els títols.

El tècnic català ha posat la seva atenció en les oportunitats que ofereix el Real Madrid, on podrien produir-se moviments importants.

Rodrygo, que podria estar en una situació d'incertesa al Madrid, ha captat l'interès de Guardiola.

El brasiler té el perfil que podria encaixar en l'esquema de joc del Manchester City. Cal tenir en compte que se li estaria oferint jugar en un entorn on l'estil de joc de l'equip s'adapta a la seva manera de jugar a la perfecció.

La decisió de Guardiola: Rodrygo o un altre fitxatge

Ara la pilota és a la teulada de Pep Guardiola. Si el Manchester City està disposat a fer una oferta de 100 milions, Florentino Pérez no dubtaria a acceptar.

Tanmateix, encara està per veure si Guardiola opta per Rodrygo o si es decanta per un altre jugador al mercat.

El futur de Rodrygo al Real Madrid és incert, i la seva venda podria ser una de les grans operacions d'aquest estiu. El proper moviment del City serà clau per determinar si el brasiler deixarà finalment el Bernabéu.