El missatge de Dani Ceballos després de la seva lesió posa la pell de gallina: 'Era el meu millor...'

Dani Ceballos s'havia convertit en el timó del Real Madrid gràcies al seu excel·lent rendiment. Havia passat de ser un complet oblidat per Carlo Ancelotti a liderar la medul·lar del club blanc amb gran encert. Li havia guanyat la partida a Camavinga, Modric i Tchouaméni, demostrant una serenitat i un criteri per treure la pilota jugada que recordaven als millors moments de Toni Kroos.

Tanmateix, per lament de tot el madridisme, Dani Ceballos ha caigut lesionat i estarà apartat dels terrenys de joc, com a mínim, dos mesos. El '19' pateix "una lesió en el múscul semimembranós amb afectació del tendó de la cama esquerra". Dolor que va ser causat en els últims instants del partit davant la Real Sociedad, quan Ceballos va intentar treure-li la pilota a Kubo.

Dani Ceballos dona la cara i explica com se sent

En un primer moment, l'alarma en els serveis mèdics del Real Madrid va ser màxima. Els gestos de dolor de Dani Ceballos i el record del que ha passat últimament amb Carvajal i Militao no feia presagiar res de positiu. Tanmateix, malgrat que la lesió és greu, ha estat molt menor del que podia semblar.

Ara, Carlo Ancelotti té la difícil tasca de trobar un substitut per a Dani Ceballos en temps rècord. LaLiga, la Champions League i la Copa del Rei entren en la seva fase decisiva i el tècnic italià necessita trobar la tecla com més aviat millor. En aquest sentit, el mateix Ancelotti va assenyalar Modric i Bellingham com a possibles substituts.

Però més enllà de l'aspecte esportiu, Carlo Ancelotti també haurà de tractar d'aixecar els ànims de Dani Ceballos. Com dèiem, el '19' travessava el moment més dolç de la seva carrera esportiva i, segons ell mateix ha confessat, ara està "molt trist".

El missatge de Dani Ceballos emociona

Fa menys d'una hora, Dani Ceballos ha donat la cara a les seves xarxes socials per comentar com ha viscut les últimes hores. I la veritat és que el seu missatge és esquinçador. Es pot sentir la tristesa del jugador, que sap que ha perdut una oportunitat d'or per assentar-se en l'onze del Real Madrid.

Molt trist per no poder ajudar el meu equip en aquest tram tan important de la temporada. I molt trist per haver de parar en el que sentia que era el meu millor moment.

Però el futbol és així, no sempre és fàcil, i molt menys just. Així que toca afrontar-ho amb forces, amb ganes de lluitar i amb la certesa que tornaré encara més fort. Això no ha acabat.

He sortit de pitjors. Gràcies per tant d'afecte, ens veiem aviat, abans del que penseu. HALA MADRID!