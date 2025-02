Ni una ni dues, tres ofertes per Ronald Araújo: la Juventus cau de la llista

La temporada actual no està sent gens fàcil per a Ronald Araújo. Va començar la temporada en el dic sec a causa de la lesió de tipus muscular que es va produir durant la Copa Amèrica de l'estiu passat. Hansi Flick va apostar per la dupla Iñigo Martínez-Pau Cubarsí, la barreja d'experiència del central basc amb la joventut del català ha estat un complet èxit.

El rendiment del central charrúa sempre ha estat satisfactori, però no és menys cert que s'ha perdut molts partits oficials pels seus problemes físics. Ronald Araújo va estar en el punt de mira l'estiu passat i molts van ser els rumors que apuntaven a una possible sortida del club. La seva lesió va impedir al Barça prendre una decisió, però tot feia indicar que a l'hivern podia posar rumb a Itàlia, concretament a la Juventus.

Finalment, la seva sortida a la Juventus no es va acabar concretant i Ronald Araújo va posar fi a tota la rumorologia arribant a un acord de renovació amb el Barça fins al juny 2031. O això semblava, ja que ara ha rebut altres 3 ofertes per deixar el Barça a l'estiu.

Ronald Araújo va estar a punt de fitxar per la Juventus

El passat mes de gener tot semblava indicar que Ronald Araújo tenia els dies comptats al Barça. El mitjà italià La Gazetta dello Sport ja havia indicat que el central havia arribat a un complet acord amb la Juventus per deixar la disciplina culé. En principi, es parlava d'una cessió amb opció de compra al final de temporada.

L'entrenador de la Juventus, Thiago Motta, havia demanat expressament el fitxatge de l'uruguaià per apuntalar la defensa en l'últim tram de la temporada. Ara bé, el Barça tenia l'última paraula i al final el club va decidir no transferir el jugador i va apostar per la seva continuïtat. La lesió d'Iñigo Martínez a la Supercopa d'Espanya va tenir bastant a veure i Araújo va aprofitar l'oportunitat per prendre una decisió sobre el seu futur: va renovar fins a l'any 2031.

Tres noves ofertes per Ronald Araújo

La situació de Ronald Araújo va donar un gir espectacular durant el mes de gener, d'una possible sortida a la seva renovació fins al 2031. Tot i això, el futur del charrúa no està assegurat ni molt menys, ja que la seva clàusula és de només 65 milions. Amb la Juventus encara en la carrera, però ja en segon pla, han aparegut tres noves propostes.

Diverses informacions assenyalen que ja hi ha tres equips nous darrere la pista de Ronald Araújo: Bayern de Munic, Manchester United i Chelsea. No és nou l'interès del Bayern en el central del Barça, fa poc més d'un any ja va intentar la seva contractació. La Juventus cau definitivament de la pugna: el destí d'Araújo estarà probablement entre la Bundesliga i la Premier League.