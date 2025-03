Confirmat, diu adeu al Barça: Aitana Bonmatí lamenta la seva decisió, jugarà a Mèxic

El Barça Femení segueix lluitant en les competicions en què està immers, buscant el triomf en cadascuna d'elles. Encara que l'enfocament està en els partits que venen, la direcció del club també està pensant en els fitxatges per a la pròxima temporada.

El retorn de Laia Aleixandri al Barça

Un dels noms que sona per reforçar l'equip és Laia Aleixandri, qui podria tornar al Barça al final de la temporada. La defensora, que en el passat va formar part de les categories inferiors de l'equip, s'ha destacat en la seva etapa amb el Llevant. Amb la possibilitat de reforçar la defensa, el seu retorn sembla ser una decisió estratègica que podria beneficiar l'equip, cobrint una de les àrees més importants del camp.

La jugadora catalana ha tingut una gran evolució i podria aportar estabilitat en la defensa del FC Barcelona, que busca mantenir el seu domini en les competicions nacionals i internacionals. El retorn d'Aleixandri podria ser un pas positiu per renovar la plantilla i enfortir les posicions clau de cara als pròxims desafiaments.

El fitxatge de Pere Romeu es queda a Mèxic

En un altre gir inesperat, el Barça Femení ha confirmat que no seguirà endavant amb el fitxatge de Jacqueline Ovalle. La jugadora mexicana de Tigres havia estat molt vinculada al club català en els últims mesos a causa del seu gran rendiment a la Lliga MX Femenil i amb la Selecció Mexicana. No obstant això, les negociacions no han arribat a bon port, segons apunta Relevo.

El contracte d'Ovalle amb Tigres venç el 2025, cosa que generava la possibilitat que el Barça pogués fitxar-la sense cap cost si no renovava el seu contracte. No obstant això, les converses no han avançat i la jugadora sembla estar més a prop de continuar la seva carrera a Mèxic.

Tigres, conscient de l'interès del Barça i altres clubs com Angel City de la NWSL, estaria oferint una renovació per assegurar-se que la jugadora es quedi a l'equip. Encara que encara no s'ha confirmat si Ovalle ha acceptat l'oferta, tot indica que seguirà a Tigres per més temps.

El futur d'Ovalle a Tigres

Amb el futur d'Ovalle a Mèxic encara incert, els aficionats del futbol femení estan pendents de la decisió que prengui la jugadora. Tigres segueix lluitant pel lideratge a la Lliga MX Femenil, i Ovalle, clau per a les Amazones, és fonamental en els plans de l'equip. En el seu pròxim encontre contra Santos, l'equip lluitarà per millorar la seva posició a la taula i seguir somiant amb el títol.

Per ara, el destí de Jacqueline Ovalle sembla estar a Mèxic, on continua demostrant la seva qualitat i lideratge dins del camp.