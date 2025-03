Oficial, el substitut de Van Dijk surt del Barça: sorpresa total, el Liverpool apreta

El Barça està aconseguint superar la seva crisi econòmica, una cosa que fa uns anys semblava totalment impossible. Els de la Ciutat Comtal han fet tot el possible per tornar a situar-se en el més alt d'Europa i sembla que ho estan aconseguint a base d'esforç. Després de diversos fracassos al llarg de les últimes temporades, els aficionats culers tornen a ser feliços amb la plantilla que tenen ara.

Amb bons resultats en lliga i Champions, el Barça ha tornat a recuperar sensacions i a dominar amb el seu estil de joc tan particular. A més, Hansi Flick ha tocat les tecles correctes i ha conformat un equip molt competent. Ara bé, malgrat el bon moment actual, la cúpula del Barça no descarta certes sortides a l'estiu, i més després de conèixer l'interès del Liverpool en el successor de Van Dijk.

El Liverpool troba el nou Van Dijk al Barça

Van Dijk és considerat, per molts, el millor defensa central del món, i no és per menys. L'holandès tenia un valor de mercat de 30 milions en la 2017-18, però el Liverpool va decidir pagar més de 84 milions i mig per assegurar-se els seus serveis. No obstant això, ara, diverses temporades després, està a prop de marxar completament gratis.

Avui dia, Van Dijk segueix sense renovar amb el Liverpool i tot apunta que no ho farà, quedant, d'aquesta manera, totalment lliure. El seu contracte venç aquest mateix estiu i es rumoreja que el defensor ja està parlant amb altres conjunts. De fet, després de l'eliminació contra el PSG se'l va veure parlant amb Nasser Al-Khelaifi, cosa que va desfermar tot tipus de rumors.

Davant tal escenari, el Liverpool ja comença a mirar al mercat de fitxatges pensant a trobar un relleu a l'altura de Van Dijk. I, concretament, la directiva del club anglès ha posat el focus en Ronald Araújo, central del FC Barcelona. La situació del charrúa genera molts dubtes i el conjunt dirigit per Arne Slot vol treure'n profit.

Ronald Araújo pot ser el successor de Van Dijk

Ronald Araújo va renovar amb el Barça fa poc fins al 2031, però el seu poc protagonisme fa que sorgeixin dubtes. L'uruguaià esperava tenir molts minuts, cosa que no està succeint. El Liverpool, amb por que marxi Van Dijk, s'ha interessat molt en la seva situació i podria pagar la seva clàusula aquest mateix estiu.

Durant els 10 primers dies del mercat de fitxatges, la clàusula de rescissió de Ronald Araújo és de 65 milions d'euros. Si Hansi Flick no comença a donar-li minuts, és probable que el central acabi marxant al Liverpool. Tot dependrà de la sortida de Van Dijk, que sembla estar gairebé decidida.