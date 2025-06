Confirmat, ni Lewandowski ni Ferran Torres: Hansi Flick demana un fitxatge de 30 M€

L'FC Barcelona ha demostrat un gran poder ofensiu aquesta temporada sota la direcció de Hansi Flick. Raphinha i Lamine Yamal han fet un pas endavant, generant jugades perilloses per al rival.

Mentrestant, Lewandowski i Ferran Torres han estat els principals encarregats d'anotar gols. Tots dos han complert amb escreix el rol assignat per Hansi Flick i han estat decisius per a l'èxit del club en diverses competicions.

La petició de Hansi Flick

Malgrat el gran rendiment de Ferran Torres i Lewandowski, Hansi Flick ha sol·licitat un fitxatge de 30 milions d'euros per reforçar el seu atac.

El tècnic alemany vol ampliar el seu fons d'armari amb la idea de comptar amb més opcions a la davantera per a la pròxima temporada. El seu objectiu és fitxar un jugador capaç de jugar per les bandes, però també com a davanter centre. Lewandowski ja té 36 anys i es troba a la recta final de la seva carrera, però Ferran Torres no pot ser l'única alternativa,per això Hansi Flick vol fitxar un altre '9'

Ni Ferran Torres ni Lewandowski, Hansi Flick aposta per Ademola Lookman

D'entre els noms que han sortit a la llum, Ademola Lookman s'ha situat com el gran favorit de Hansi Flick. El davanter de l'Atalanta ha tingut un gran rendiment a la Serie A aquesta temporada. Ha anotat 20 gols i ha donat 7 assistències en 40 partits, demostrant ser un jugador polivalent amb gran capacitat per generar perill tant pel centre com per les bandes.

El preu de sortida d'Ademola Lookman està fixat en 30 milions d'euros, una xifra que el Barça considera assequible per la qualitat que aporta el jugador. Lookman encaixaria perfectament en l'esquema de Flick, ja que aporta velocitat, regat i gol. La seva capacitat per jugar en diverses posicions ofensives el converteix en una opció ideal per al Barça, proporcionant competència sana per a Lewandowski i Ferran Torres.

Què significa per a Lewandowski i Ferran Torres?

Amb l'arribada d'Ademola Lookman, tant Lewandowski com Ferran Torres tindrien un nou competidor a l'atac. El davanter nigerià oferiria més opcions tàctiques a Hansi Flick, que podria rotar els seus jugadors sense perdre rendiment. A més, Lookman podria adaptar-se fàcilment a l'estil de joc culer gràcies a la seva capacitat d'associar-se bé i aportar dinamisme a l'equip.

Hansi Flick està valorant molt seriosament el fitxatge d'Ademola Lookman per reforçar la seva davantera. Malgrat la gran temporada de Lewandowski i Ferran Torres, Flick vol ampliar el seu fons d'armari i tenir més alternatives en atac. Amb un preu assequible i un rendiment destacat, Lookman podria convertir-se en una peça clau per al Barça la pròxima temporada.