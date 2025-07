Confirmat, Mateu Alemany torna, fitxa per l’enemic nº1 del Barça: 'Deco esclata'

Mateu Alemany, exdirector de futbol del Barça, feia uns quants anys que estava apartat del món del futbol després de tancar la seva etapa al FC Barcelona, però està molt a prop de tornar. Després de finalitzar la seva etapa al Barça, Mateu Alemany va ser substituït per un Deco que ara ja es posa les mans al cap: Mateu Alemany torna a l'elit. El curiós és que Mateu Alemany, un home molt estimat al Barça i pel barcelonisme, ha fitxat pel rival n.º 1 del club culer: tot està gairebé tancat.

Mateu Alemany va deixar el Barça al setembre de 2023 després de completar un altre gran mercat de fitxatges al capdavant de la nau culer. Mateu Alemany estava molt còmode al Barça, però va arribar Deco i tots dos van patir alguns contratemps que no van agradar gens al balear. Mateu Alemany i Deco xocaven i, ara, qui va ser director de futbol del Barça tornarà per fitxar pel rival n.º 1 del Barça.

Mateu Alemany també va estar a punt d'anar a l'Aston Villa, però l'operació va col·lapsar a poques hores de fer-se oficial. Ara, després de gairebé dos anys de descans i reflexió, Mateu Alemany està ultimant el seu fitxatge pel màxim rival del Barça a dia d'avui. Després de sonar i estar vinculat amb l'Aston Villa, Mateu Alemany també va ser sondejat per l'Atlètic de Madrid, però l'executiu balear tampoc va acabar de veure's seduït pels matalassers.

Confirmat, Mateu Alemany torna, fitxa pel rival n.º 1 del Barça: 'Deco esclata'

Després d'uns anys fora del circuit administratiu i executiu del futbol, Mateu Alemany torna i fitxarà pel gran rival del Barça. Mateu Alemany té una proposta molt sucosa de l'Al-Ahli de l'Aràbia Saudita, club que també volia fitxar el vicepresident primer del Barça, Rafael Yuste.

L'Aràbia s'ha convertit en un gran rival per al Barça, sobretot perquè té diners per donar i regalar i perquè ha mostrat interès en molts jugadors del club culer. Raphinha, Fermín López, Robert Lewandowski o Ter Stegen són alguns dels jugadors que van arribar a sonar per anar cap a l'Aràbia Saudita i, ara que arriba Mateu Alemany, Deco està preocupat.

Mateu Alemany també va poder signar per la Juventus de Torí aquest mes de juny, però el club italià finalment es va decantar per Damien Comolli com a director de futbol. Ara el balear acceptarà la proposta de l'Al-Ahli, un dels clubs més poderosos de l'Aràbia.