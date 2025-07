Deco es cansa d'esperar, vol tancar ja l'acord: setmana clau al Barça

Deco, el director esportiu del Barça, encara té molta feina per davant en aquest mercat de fitxatges. Tot i que ha aconseguit tancar diverses operacions, com les de Joan García i Roony Bardghji, la feina no ha fet més que començar. Hansi Flick ha sol·licitat la incorporació d'un extrem i un lateral, cosa que significa que Deco segueix amb la pressió d'haver de donar resposta a les necessitats de l'equip.

Però el portuguès no només ha de pensar en les incorporacions, les sortides també són crucials en la seva planificació per a la temporada vinent. Laporta ha estat clar en aquest aspecte, indicant que els jugadors amb un any de contracte no continuarien al Barça si no s'arriba a un acord de renovació. Això ha portat Deco a centrar els seus esforços en les renovacions dels futbolistes clau de la plantilla.

Frenkie de Jong, una renovació urgent

El cas de Frenkie de Jong ha estat un dels més comentats els darrers mesos. L'holandès té contracte fins al 2026, però el procés de renovació ha estat lent i ha deixat molts al club amb dubtes. Deco fa més de dos anys que intenta que renovi, però De Jong ha anat posposant la signatura del seu nou contracte fins a arribar al punt en què ens trobem ara.

Joan Laporta ha deixat clar que si no es tanca la renovació de Frenkie de Jong abans que acabi el mercat de fitxatges, el jugador haurà de sortir del club. Aquest ultimàtum ha posat Deco en una situació crítica, ja que el futur d'un dels pilars de l'equip està en joc. El director esportiu ara està pressionant per tancar la renovació com més aviat millor.

Frenkie de Jong pren una decisió que posa content Deco

Després de mesos de negociació, Deco ha intensificat els esforços per aconseguir que Frenkie de Jong renovi el seu contracte. El '21', que ha estat clau al centre del camp del Barça, ha acceptat ajustar el seu salari en funció de les necessitats del club.

Però, sens dubte, el més rellevant que ha passat els darrers dies és que De Jong ha acomiadat el seu agent, Ali Dursun, que estava frenant la signatura de l'acord. Aquest canvi de postura per part de l'holandès ha obert la porta a un tracte que podria signar-se els pròxims dies. Ara, Pini Zahavi, representant de Lewandowski entre d'altres, ha agafat les regnes de la negociació: tot va vent en popa.

Amb la renovació de Frenkie de Jong encarrilada, Deco assegura un dels fonaments bàsics de l'equip per als pròxims anys. Tot i les complicacions, Frenkie sembla estar disposat a arribar a un punt d'entesa que satisfaci el Barça i les seves pròpies expectatives. Els pròxims dies, s'espera que els últims detalls es tanquin i que De Jong signi la renovació.