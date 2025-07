Anunci oficial de Marc Bernal, ja no hi ha marxa enrere: al Barça assumeixen el risc

El Barça ja ha començat a treballar amb la vista posada en la nova temporada: el vestidor vol repetir els èxits de la passada campanya. Hansi Flick va citar tots els jugadors per a les proves mèdiques diumenge passat i, des de llavors, la feina ha estat constant. L'entrenador ha preparat un pla específic per als pròxims dies amb l'objectiu d'assegurar que els seus jugadors arribin al 100% de les seves capacitats per a l'inici de la temporada

Els entrenaments no només han començat per als jugadors més experimentats, sinó també per als nous fitxatges, que ja s'han integrat al grup. Roony Bardghji i Joan García s'han enfundat la samarreta del Barça i ja s'entrenen amb la resta dels seus companys. Però, sens dubte, la gran notícia d'aquest inici de pretemporada al club català és el retorn de Marc Bernal, el millor fitxatge possible

Marc Bernal, l'hereu de Sergio Busquets, és de tornada

Marc Bernal, prometedor migcampista de la pedrera del Barça, està cridat a ser l'hereu natural de Sergio Busquets. El jove jugador, que va enamorar Flick per la seva gran qualitat tècnica i la seva capacitat per llegir el joc, va patir una lesió al LCA el mes d'agost passat. Aquesta dolència li va impedir jugar durant tota la temporada, frenant la seva progressió en el que semblava ser una temporada històrica per a ell

Malgrat els obstacles, Marc Bernal ha demostrat una gran determinació per superar la seva lesió. Ara és de tornada i ha confirmat la seva recuperació a través d'una publicació a les seves xarxes socials, on va mostrar el seu retorn als entrenaments. Encara que encara no té l'alta mèdica, se l'ha vist treballant al mateix gran nivell que els seus companys, cosa que demostra que ja està en plena forma

El risc que assumeix el FC Barcelona amb Marc Bernal

El retorn de Marc Bernal a l'equip és una gran notícia per al Barça, però la seva tornada també implica un risc significatiu. El club català ha decidit comptar amb ell per a la pròxima temporada tot i la greu lesió que ha patit. Les recaigudes en aquest tipus de lesions són més habituals del que pot semblar, així que el club català haurà d'extremar les precaucions al màxim per cuidar Bernal

Això sí, des de la cúpula del Barça són taxatius: Marc Bernal no s'ha d'afanyar. Tot i que ja estigui físicament recuperat, encara ha de trobar les sensacions. Ja vam veure la temporada passada el que li va costar entrar a Gavi després de recuperar-se de la mateixa lesió