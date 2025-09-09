Confirmado, el Madrid hará 2 fichajes para olvidar a Kroos y Modric: 'Son muy buenos'

No es ningún secreto que Toni Kroos y Luka Modric han sido piezas clave en el centro del campo del Real Madrid. Ambos fueron fundamentales en la era dorada del club, dominando el medio campo con elegancia, control del ritmo y visión de juego. Su contribución fue vital para conquistar títulos y establecer el dominio europeo del equipo durante una década.

Ahora, tras la salida de ambos, el Madrid busca reinventarse. Xabi Alonso lidera este nuevo proyecto y ya ha pedido un mediocentro que domine el tempo de los partidos. Aunque este verano han llegado varios refuerzos para la parcela defensiva, la zona medular aún necesita refuerzos jóvenes y de calidad para asegurar la sostenibilidad y el equilibrio a largo plazo.

Ante tal escenario, la directiva del Real Madrid ya se ha puesto el mono de trabajo para encontrar a los herederos de Kroos y Modric. Es una misión complicada, pues el legado de ambos es realmente histórico, pero Florentino y Xabi tienen varios nombres encima de la mesa. En concreto, parece que dos jóvenes perlas del fútbol europeo están causando gran impresión en los despachos del Bernabéu.

Kees Smit, el nuevo Modric

Uno de los candidatos más sólidos es Kees Smit, un joven talento de 19 años del AZ Alkmaar. Fue nombrado MVP del Europeo Sub-19 tras brillar y ser decisivo en la final ante España. Destacado por su madurez táctica, capacidad para organizar el juego y visión en espacio reducido, encaja en el perfil que busca el club, recordando al perfil de Modric.

El Real Madrid lo sigue de cerca y Juni Calafat incluso ha enviado a ojeadores para evaluarlo más en profundidad. A pesar de tener contrato hasta 2028, el AZ ya ha fijado un precio de salida que supera los 40 millones de euros. Y el propio Kees Smit ha reconocido el interés del club blanco en sus servicios, aunque, de momento, no hay nada concreto.

Adam Wharton, el nuevo Kroos

Otra opción que Florentino tiene encima de la mesa es Adam Wharton, mediocentro inglés de Crystal Palace de 21 años. Xabi Alonso lo ve como el ancla que necesita el centro del campo del Real Madrid. Es un centrocampista posicional, zurdo, y con gran capacidad para controlar el ritmo desde la medular, exactamente lo que hacía Kroos.

Ahora bien, el Real Madrid deberá rascarse el bolsillo, ya que su precio asciende a unos 80 millones de euros según el Crystal Palace. Esta cantidad podría ser suficiente para que el club blanco tenga que forzar alguna salida como la de Rodrygo.

Un centro del campo en transición

El Real Madrid ya ha dado pasos en busca del sucesor generacional de Kroos y Modric. Kees Smit es un perfil más dinámico que recuerda al croata. Por su parte, Adam Wharton es el típico timón capaz de crear juego con su distribución de balón, justo lo que hacía Kroos.

Lo que está claro es que la apuesta por reconstruir la medular ya ha comenzado, y Florentino Pérez no piensa quedarse de brazos cruzados.