Confirmat, Jonathan Tah no és l'únic fitxatge del Barça, Laporta el truca per ara

Jonathan Tah, defensa central del Bayer Leverkusen, no renovarà amb el conjunt alemany i, per tant, fitxarà gratis pel Barça de Joan Laporta. El Barça ja confirma i fa oficial, de portes endins, el fitxatge de Jonathan Tah, però també assegura que aquest no serà l'únic fitxatge que tancarà el club culer. De fet, el Barça ja confirma que té la intenció de tancar un fitxatge per ara mateix: Jonathan Tah no serà l'únic fitxatge de Laporta, Hansi Flick vol una altra estrella.

El Barça de Joan Laporta va superar el Benfica (4-5) en un partit frenètic i, aprofitant la visita a Portugal, el president culer es va veure les cares amb l'agent Jorge Mendes. Mendes, portuguès, controla gairebé tots els punts del mercat de fitxatges i, per tant, pot ajudar el Barça a tancar un fitxatge per ara. No parlem de Marcus Rashford, qui segueix esperant que el Barça es decideixi, sinó que fem referència a una altra estrella que juga a Alemanya i que enamora a Flick.

Jonathan Tah no serà l'únic fitxatge, Joan Laporta el truca i vol tancar una altra arribada ara mateix

Flick ha estat molt clar amb el president Joan Laporta: caldrà fitxar talent experimentat per aconseguir que el Barça pugui convertir-se en aspirant seriós a guanyar títols. Tot i que és cert que el Barça encara està viu en totes les competicions, en aquestes últimes jornades ha quedat clar que la plantilla és curta i que caldrà fitxar. En aquesta línia, el Barça pensa en noms com Marcus Rashford o Jonathan Tah, però Laporta ja ha tancat un altre fitxatge secret per ara: tot podria ser oficial aquesta setmana.

Agents i intermediaris del Barça es van desplaçar a Madrid per veure de prop el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, on juga el defensa central Jonathan Tah, ja signat pel Barça. Ara bé, els 'scouters' del Barça no només van vigilar Jonathan Tah, també van seguir un migcampista que agrada molt a Flick i que Laporta ja ha trucat personalment aquesta setmana. Parlem d'un interior creatiu que brilla a la Bundesliga i que, des de fa anys, s'ha deixat estimar pel Barça de Laporta: el fitxatge podria ser qüestió d'hores.

Confirmat, Jonathan Tah no és l'únic fitxatge del Barça, Laporta el truca per ara

A més de Jonathan Tah, el Barça s'ha marcat el repte de fitxar un altre crack del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Aquest no és altre que Florian Wirtz, migcampista alemany de 21 anys i internacional amb la selecció d'Alemanya. El Barça porta molt de temps seguint Florian Wirtz, qui ha confessat que somia amb "jugar al Barça algun dia": Joan Laporta l'ha trucat, el fitxatge està encarrilat.