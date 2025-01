El Barça guanya, però Deco va a per Joan Laporta, decisió final: '70 M€ i fora...'

El Barça s'ha endut una èpica victòria per 4 a 5 en un partit boig davant el Benfica en una complicada i plujosa nit de Champions League. Al minut 5, els locals es posaven per davant després de l'apatia inicial dels catalans, que han pogut reaccionar just al final. Ho han intentat i, sobre la botzina, Raphinha ha aconseguit els tres punts.

Flick no s'ha guardat res i ha presentat un onze força apanyat. Ronald Araújo ha tornat a formar parella amb Cubarsí al centre de la defensa, Pedri i Gavi han tornat a ser titulars i el trident ofensiu no ha faltat. En general, el Benfica ha estat millor i ha sabut aprofitar els nombrosos errors del Barça, que només ha pogut guanyar a l'últim minut després d'una remuntada d'època.

Deco i Joan Laporta han estat seguint el partit de prop i s'han quedat de pedra amb el que ha passat. La victòria, a efectes classificatoris poc importa més enllà de poder evitar el Liverpool fins a la final, però sí a nivell d'imatge. És per això que els mandataris del FC Barcelona li han posat la creu a un dels seus malgrat la remuntada.

Deco i Joan Laporta ho tenen clar: 70 milions perquè se'n vagi

El partit d'aquesta nit ha deixat clar que, a dia d'avui, la parella formada per Cubarsí i Íñigo Martínez és la millor. Tanmateix, davant la lesió del basc, avui li ha tocat jugar a Ronald Araújo i ha quedat retratat. Després de setmanes i setmanes de rumors, sembla que l'uruguaià es quedarà, però si segueix així jugarà poc.

En línies generals, Ronald Araújo ha estat desencertat i no ha pogut evitar cap gol. De fet, el pitjor ha estat que s'ha marcat un en pròpia porta quan el Barça estava millor. Una actuació molt pobra que posa Deco i Joan Laporta en un compromís.

Sí, perquè els directius havien apostat fort per la continuïtat de Ronald Araújo, però ara podrien penedir-se'n. La Juventus oferia 70 milions fa molt pocs dies i des de la cúpula del Barça estarien desitjant que l'oferta segueixi en peu. I és que, de ser així, Araújo encara podria sortir.

Ronald Araújo dona la nota

No ha estat l'únic, però Ronald Araújo ha demostrat que encara necessita més partits per recuperar el seu nivell habitual. Recordem que porta molts mesos lesionat i que acaba de tornar. I potser per això, davant la incògnita sobre la seva recuperació, Deco i Joan Laporta podrien activar la seva venda.

De moment, l'última informació oficial és que Ronald Araújo es queda al Barça. Tanmateix, des d'Itàlia asseguren que la Juventus no es rendeix i encara podria intentar el seu fitxatge. El mercat es tanca a final de mes, així que tot pot passar.