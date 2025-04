Confirmat, Joan Laporta posa data al Camp Nou, hi ha sorpresa: 'L'estrena serà a...'

El nou Camp Nou serà, sens dubte, la gran obra de Joan Laporta per tornar al club culé a l'elit futbolística. Un estadi a l'altura dels millors del món: el Camp Nou es convertirà en un dels referents a nivell d'innovació i tecnologia per gaudi de l'afició. Tanmateix, la data d'estrena s'està convertint en un gran maldecap després de l'anunci de diversos retards en la inauguració oficial.

El Barça continua amb l'objectiu de marcar-se terminis interns per al retorn al Spotify Camp Nou després d'anunciar que hauria de finalitzar la temporada a l'Olímpic de Montjuïc. Les obres de rehabilitació realitzades per l'empresa turca Limak porten retard i han estat la causa de diversos ajornaments en la data anunciada d'inauguració. De fet, l'estrena ha tornat a retardar-se una vegada més en les últimes hores.

La reobertura del feu culé s'ha dilatat més del que s'esperava a causa de retards en els treballs ocasionats per diversos imprevistos. Les obres tenen una magnitud molt important i en aquests casos és normal que es produeixin aquest tipus d'imprevistos. La seva obertura estava prevista, després de molts retards, per a aquest mateix estiu, però el Barça no podrà jugar al Camp Nou fins al setembre de 2025.

Joan Laporta descarta jugar el Gamper al Camp Nou

Joan Laporta descarta, d'aquesta manera, que el primer equip pugui disputar el trofeu Joan Gamper al Camp Nou. Tanmateix, Laporta ja ha comunicat a l'empresa turca que l'estadi haurà d'estar llest per al pròxim setembre. La UEFA obliga els equips que disputin la primera fase de grups en un mateix estadi.

En conseqüència, el Barça no contempla tornar a demanar a l'Ajuntament la disponibilitat de l'Olímpic de cara a la pròxima temporada. La data del 16 de setembre queda marcada en vermell al calendari. Per a Joan Laporta, aquesta és la data clau per tenir operatiu el Camp Nou.

Treballs accelerats al Camp Nou per complir els terminis

Joan Laporta està fent tot el possible perquè el Camp Nou estigui llest en el termini estipulat. En les últimes setmanes, les obres s'han intensificat incloent jornades laborables de 24 hores entre setmana i també dissabtes. L'objectiu és obtenir tots els permisos necessaris durant l'estiu per culminar l'acondicionament de l'estadi.

Un factor decisiu que pot facilitar el retorn del FC Barcelona al Camp Nou és la coberta de l'estadi, el club ha decidit ajornar la seva col·locació a maig de 2026. En circumstàncies normals, la coberta es munta abans de la col·locació dels seients. Per evitar que la futura instal·lació de la coberta perjudiqui els mateixos, els responsables del projecte han dissenyat un sistema amb estructures temporals.