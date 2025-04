Confirmat, intercanvi tancat amb Xabi Alonso: el Barça surt guanyant, KO al Madrid

El Bayer Leverkusen, sota la direcció de Xabi Alonso, ha estat un dels equips més sorprenents dels últims temps. La temporada passada, l'equip alemany va trencar tots els rècords, guanyant la Bundesliga de manera històrica.

Jugadors com Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Jonathan Tah i Alejandro Grimaldo van ser peces clau d'aquest èxit i van cridar l'atenció de grans clubs europeus. No obstant això, malgrat l'interès d'equips com el FC Barcelona, cap d'aquests jugadors es va moure en el passat mercat d'estiu.

Ara bé, aquest any les coses no estan sortint com Xabi Alonso esperava. El Leverkusen no ha aconseguit mantenir el nivell de la temporada passada i ara s'anticipa una possible desbandada en la pròxima finestra de fitxatges. El Barça, que està molt atent als moviments del club alemany, podria aprofitar aquesta situació per reforçar la plantilla amb un dels seus efectius.

L'interès del FC Barcelona en Jeremie Frimpong

Un dels grans objectius del FC Barcelona per al pròxim mercat és reforçar la defensa, en particular el lateral dret. Amb la necessitat de donar descans a Jules Koundé, Hansi Flick ha demanat un nou lateral dret que pugui competir al més alt nivell. En aquest sentit, Jeremie Frimpong, lateral del Bayer Leverkusen, ha aparegut com una opció ideal per al Barça.

Conegut per la seva velocitat, capacitat ofensiva i solidesa defensiva, Jeremie Frimpong ha estat un dels millors laterals drets de la Bundesliga aquesta temporada. La seva capacitat per pujar a l'atac i aportar en la creació de jugades el converteix en un fitxatge molt atractiu per al Barça, que busca jugadors versàtils i de alt nivell. Això sí, el Real Madrid també va darrere dels seus passos, així que Laporta ha preparat una jugada mestra per assegurar la seva incorporació al Camp Nou.

No obstant això, el preu de Frimpong serà elevat, ja que el seu valor de mercat és de 50 milions. El Bayer Leverkusen, amb Xabi Alonso al capdavant, no deixarà sortir la seva estrella per una quantitat baixa, cosa que podria complicar l'operació per al club català. Una situació que Joan Laporta i Deco planegen resoldre mitjançant un intercanvi.

Pablo Torre, la clau per al fitxatge de Jeremie Frimpong

Encara que el preu de Jeremie Frimpong podria ser un obstacle per al Barça, hi ha una possible solució. Segons fonts properes al club, Pablo Torre, migcampista del Barça, podria ser la clau per arribar a un acord amb el Leverkusen.

Xabi Alonso és un gran admirador del càntabre i ha mostrat interès a fitxar-lo. La possibilitat d'incloure Pablo Torre en l'operació podria permetre al FC Barcelona reduir el cost de Jeremie Frimpong i arribar a un acord amb el Bayer Leverkusen. L'intercanvi Pablo Torre-Frimpong podria ser una realitat aquest estiu.

El futur de Jeremie Frimpong i el Barça

Tot sembla indicar que el Barça estarà molt actiu en el mercat aquest estiu, buscant reforçar la defensa. Jeremie Frimpong és una de les prioritats i la inclusió de Pablo Torre en la negociació podria ser la jugada mestra per aconseguir el seu fitxatge.

Si el Barça aconsegueix tancar aquesta operació, Jeremie Frimpong seria una gran addició a l'equip, aportant qualitat, profunditat i competitivitat a la banda dreta. Pablo Torre podria rebaixar entre 10 i 20 milions un fitxatge que, suposadament, es tancaria al voltant dels 50 'quilos'.