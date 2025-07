Confirmat, Joan García ha obert la porta: ningú esperava el que ha passat

Joan García ha protagonitzat un dels moviments més impactants dels últims anys. Per sorpresa de tothom, va decidir canviar l'RCD Espanyol pel Barça. Aquest traspàs entre els dos grans equips de la Ciutat Comtal ha provocat innombrables reaccions.

Molts aficionats pericos no comprenen la decisió de Joan García i el consideren un traïdor. Tanmateix, des de la graderia culer s'admet que Joan està en el seu dret d'aspirar a més. El debat ha dividit opinions i encès passions en ambdues aficions.

Tensió entre RCD Espanyol i Barça per allò de Joan García

El Barça va abonar 25 milions d'euros per fitxar Joan García després de pagar la seva clàusula de rescissió. L'acord no va ser fàcil per les diferents pressions que hi van actuar, però el club català i Joan es van mantenir ferms. Joan ha arribat al Camp Nou amb la missió clara de ser titular i assumir un rol clau de manera immediata.

Això sí, a Cornellà, l'enuig ha estat profund. El porter suplent de l'RCD Espanyol, Ángel Fortuño va declarar que prefereix anar-se'n al Júpiter abans que al Barça, deixant clar el seu rebuig al moviment protagonitzat per Joan García. I, en aquesta línia, molts aficionats pericos el qualifiquen de traïdor i senten que el seu excapità ha creuat una línia infranquejable.

Mentrestant, a l'entorn culer la rebuda ha estat més agradable. L'afició del FC Barcelona està encantada amb el fitxatge de Joan García, qui ha estat considerat pels experts com el millor porter de la temporada passada. Per al club que juga al Camp Nou, el salt de qualitat a la porteria és més que evident.

Joan García provoca un altre canvi entre Barça i RCD Espanyol

El fitxatge de Joan García no ha estat un cas aïllat. La valentia del jugador ha obert la porta a possibles moviments similars. En concret, Roger Martínez, jugador de l'RCD Espanyol, ha decidit seguir els passos de Joan i passarà a jugar al filial del Barça.

Manolo González no li ha habilitat un lloc a la plantilla de l'RCD Espanyol per a la nova temporada, cosa que ha precipitat la seva decisió. Així, Roger Martínez ja ha signat amb el Barça Atlètic per continuar desenvolupant la seva carrera esportiva a l'altre costat de la Ciutat Comtal.

Sembla clar que el Barça vol aprofitar aquesta circumstància per reforçar la seva plantilla a costa de l'etern rival. Joan García ha estat el primer i Roger Martínez el segon. Veurem si es produeixen més moviments entre ambdós clubs en el futur.