Joan García fa que el nou Luka Modric fitxi pel Barça: tots els detalls

El Barça continua treballant al mercat de fitxatges per aprofitar al màxim totes les oportunitats que aquest li pugui oferir per incorporar nous talents. El primer a arribar ha estat Joan García i ben aviat s'espera fer oficial el traspàs de Roony Bardghji procedent del Copenhaguen. Dos joves futbolistes amb una gran projecció i que prometen donar moltes alegries en un futur immediat.

Joan García arriba al Camp Nou per ser el titular sota pals amb Szczesny cobrint-li les esquenes, esperant la seva oportunitat a la banqueta. La idea amb Roony és que pugui alternar el primer equip amb el filial segons les conveniències. Després de la gran debacle de l'any passat, un dels objectius de la direcció esportiva és enfortir el filial i tornar-lo a Primera RFEF.

Per aconseguir l'objectiu, Deco i Joan Laporta treballen per reforçar-lo amb joves talents amb vista al primer equip. Roony serà el primer futbolista a reforçar el filial però no l'únic. Gràcies al representant de Joan García, el Barça tancarà el fitxatge del nou Luka Modric en els pròxims dies.

Lovro Chelfi, nou fitxatge de futur

Chelfi és un mitjapunta de tan sols 18 anys i ja és internacional amb la selecció sub-19 de Croàcia. El jove migcampista ha signat pel Barça Atlètic després de destacar al seu club, el NK Kustosija, i cridar l'atenció de diversos equips de la Premier. L'operació s'ha tancat per uns 300 mil euros amb variables que poden arribar als 2 M.

Chelfi és vist com la perla del futbol croat i destaca per la seva intel·ligència tàctica, esquerra precisa i caràcter organitzador. Actua com a mitjapunta o organitzador ofensiu i es va formar a les files del Dinamo de Zagreb. L'acord amb el conjunt croat inclou la propietat del 50% dels drets del jugador, que signa fins al juny de 2027.

L'estil de joc de Lovro Chelfi

Amb el fitxatge de Chelfi, el Barça incorpora un migcampista ofensiu amb una esquerra exquisida. Es tracta d'un futbolista d'1,72 m d'alçada que es caracteritza pel seu gran rendiment a la zona de creació al terreny de joc. Les conduccions de pilota molt enganxada al peu són el seu senyal d'identitat.

Ara arriba al Barça per ser un gran reforç per al Barça Atlètic i poder recuperar la categoria perduda. S'espera que les seves actuacions puguin cridar l'atenció de Hansi Flick i que el jugador pugui tenir la seva oportunitat al primer equip a mitjà termini. El fitxatge de Chelfi demostra un cop més l'aposta decidida del Barça pels joves talents.