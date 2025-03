Gavi diu el que molts pensen de Pedri després de les últimes notícies: 'Ningú...'

Pedri està jugant una temporada brillant. El centrecampista espanyol ha demostrat ser una peça clau en el FC Barcelona, amb cinc gols i sis assistències en el que va d'any. A més, ha estat elegit MVP en dues ocasions consecutives, primer a l'anada i després a la tornada contra el Benfica en els vuitens de final de la Champions League.

Aquesta regularitat i qualitat en el seu rendiment han elevat la seva confiança i la seva presència al camp és cada vegada més determinant per al Barça. Al llarg de la temporada, Pedri ha aconseguit trobar la regularitat física que tant necessitava després d'haver patit diverses lesions en el passat. Això li ha permès ser més constant i un referent en el mig del camp blaugrana, destacant per la seva visió de joc i habilitat per connectar amb els de dalt.

Gavi i la seva competència interna

D'altra banda, Gavi no ha tingut la mateixa facilitat per mantenir una regularitat de joc. La competència interna al Barça és ferotge i jugadors com Dani Olmo estan brillant en la seva posició.

Malgrat això, Gavi no s'ha rendit i continua lluitant pel seu lloc a l'equip. Recentment va renovar el seu contracte fins al 2030, cosa que demostra el seu compromís i el seu desig de triomfar al club.

Malgrat els obstacles, Gavi sap que el seu somni continua sent convertir-se en una peça fonamental en el FC Barcelona. Amb 20 anys, té un futur brillant per davant i la seva relació amb Pedri continua sent molt propera.

Pedri brilla i Gavi reacciona

Després de la victòria davant el Benfica, en què el Barça va aconseguir un excel·lent resultat, tots els focus es van centrar en Raphinha i Lamine Yamal, que van ser decisius en l'eliminatòria.

No obstant això, no tots van reparar en el gran partit de Pedri, que va ser clau tant a l'anada com a la tornada. Encara que no va ser el protagonista mediàtic de l'eliminatòria, el seu treball al mig del camp va ser essencial per al control i el ritme del joc. I Gavi va voler reconèixer-ho públicament.

Les paraules de Gavi sobre Pedri i la Pilota d'Or

Amb els rumors de la Pilota d'Or rondant, Gavi no va dubtar a expressar la seva admiració per Pedri. "Ningú se la mereix més que Pedri", va dir el '6' del Barça, deixant clar el seu respecte i apreci per al seu company.

Gavi va reconèixer la importància de Pedri a l'equip i va destacar que el canari té la capacitat per ser un dels millors del món. Aquestes paraules demostren la gran relació que existeix entre ambdós jugadors, que són el futur del Barça.

D'aquesta manera, el bon rumb del Barça sembla estar assegurat amb Pedri com a pilar fonamental de l'equip. A més, el respecte mutu que tenen només augmenta les expectatives per al futur dels aficionats blaugranes i de la directiva.