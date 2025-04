Oficial! Fabrizio Romano ho confirma, adeu Barça: Ja és nou jugador del Newcastle

Encara que encara queden gairebé dos mesos per acabar la competició, el mercat estiuenc de fitxatges s'acosta ràpidament i els equips es van posicionant. En un mercat que es presumeix complicat per a l'economia dels clubs espanyols, ningú vol perdre oportunitats a baix cost. En clau culer, el periodista Fabrizio Romano ja va informar fa temps de possibles moviments.

Fabrizio Romano ha advertit d'algunes de les baixes que es produiran a la plantilla del FC Barcelona, especialment la d'Ansu Fati. No obstant això, el periodista aquesta vegada ha anat un pas més enllà i acaba d'anunciar el gran bombazo del pròxim estiu. La direcció esportiva culer fa temps que busca un extrem hàbil capaç de complementar Raphinha i Lamine Yamal.

L'objectiu del Barça és incorporar un jove talent, hàbil en el regat, ràpid i polivalent que pugui jugar d'extrem o de fals '9' si es dona l'ocasió. Deco, després de molt buscar, s'havia fixat en una de les perles del Màlaga que està completant una gran temporada en segona. Es tracta de Antonio Cordero, però Fabrizio Romano ja ha confirmat que serà un fitxatge impossible.

Antonio Cordero es despedeix del Barça

Nascut a Jerez de la Frontera el 2006, Antonio Cordero s'ha convertit en una de les joies del Màlaga. Fitxat de les categories inferiors del Betis, Antoñito es va consagrar la temporada passada en l'equip malagueny en ser l'autor del gol de l'ascens a segona divisió. De passar a realitzar la pretemporada amb el filial a ser l'heroi de l'ascens històric de l'equip.

Aquesta temporada ha disputat 33 encontres, jugant 1.673 minuts de joc efectiu, marcant 5 gols i repartint 6 assistències. Jugador ràpid i hàbil en l'un contra un, Antonio Cordero demostra gran progressió, encara que el seu rendiment ha disminuït en l'últim tram de la temporada. El seu talent no ha passat desapercebut per grans equips com Barça o Real Madrid, però sembla que el seu destí està a la Premier League tal com ha confirmat Fabrizio Romano.

El Newcastle s'avança i fitxa Antonio Cordero

L'extrem jerezà acaba contracte amb el Màlaga aquest estiu i no continuarà en el quadre andalús. El Màlaga ha intentat la seva renovació per poder treure profit d'una venda, però el jove davanter no ha acceptat les condicions del Màlaga. Segons ha informat Fabrizio Romano, el Newcastle ha tancat un acord fitxant Antonio Cordero fins al 2030.

D'aquesta manera, el Newcastle li guanya la partida al Barça. Antonio Cordero acabarà jugant en la prestigiosa lliga anglesa. Una vegada més, es demostra el poder del futbol anglès en lligar una nova promesa del futbol espanyol que acabarà fent les maletes.