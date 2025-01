Confirmat, intercanvi tancat amb el Bournemouth: Pablo Torre s'acomiada del Barça

Pablo Torre, migcampista càntabre del Barça, té molts números d'abandonar el club culer en els pròxims dies de mercat de fitxatges i el seu destí seria el Bournemouth de la Premier. Pablo Torre estava aprofitant els minuts que Hansi Flick li havia ofert, però el Barça, interessat en una estrella del Bournemouth, l'ha ofert i l'utilitzarà com a moneda d'intercanvi. La temporada de Pablo Torre estava sent positiva, tot i que compta amb un protagonisme molt limitat, però farà les maletes i deixarà el Barça per anar-se'n al Bournemouth anglès.

El mercat de fitxatges d'hivern acaba aquest pròxim dilluns 3 de febrer, per la qual cosa el Barça està apurant les seves opcions per poder tancar nous fitxatges per a Hansi Flick. El marge salarial és limitat, per la qual cosa el Barça haurà de vendre o cedir jugadors perquè puguin arribar noves peces al bloc culer. En aquest sentit, Barça i Bournemouth ja preparen un intercanvi bomba d'última hora: Pablo Torre s'acomiada del Barça, és el principal perjudicat d'aquesta operació d'última hora.

Després de jugar cedit al Girona, Pablo Torre va tornar a la disciplina del Barça amb poques opcions de protagonisme, ja que té molta competència en la seva posició sobre el terreny de joc. Torre era optimista, però el Barça no compta amb ell i vol utilitzar-lo com a moneda de canvi: el Barça va a per la perla del Bournemouth i Pablo Torre se'n va. El Barça ja apura les seves últimes opcions en el mercat de fitxatges: adeu a Pablo Torre, intercanvi tancat amb el Bournemouth d'Andoni Iraola, tot acordat i llest per ser anunciat.

El Barça estaria a prop d'activar un intercanvi de peces per poder fitxar la gran perla del Bournemouth, que agrada molt a Hansi Flick i també a Joan Laporta. El principal damnificat d'aquest intercanvi, ja força avançat, seria el migcampista del Barça Pablo Torre, que ha vist com Olmo i Marc Casadó s'han apoderat dels seus minuts oficials. Pablo Torre se sent força decebut i fonts del seu entorn no descarten "cap moviment" de cara als últims dies d'aquest mateix mercat de fitxatges hivernal.

La situació de Pablo Torre ha seguit igual malgrat l'arribada de Hansi Flick, entrenador alemany que va voler que el càntabre no sortís cedit durant el passat mercat d'estiu. Després de fitxar pel Barça procedent del Racing, el migcampista es va posar a les ordres de Xavi Hernández, però no va encaixar i va haver de marxar cedit al Girona per jugar regularment. No obstant això, a Montilivi tampoc va trobar la constància necessària, així que va aprofitar la contractació de Hansi Flick per tornar al Barça, club que ara l'utilitzarà per fer un intercanvi.

El Barça confirma el malestar de Pablo Torre, que ha estat titular en alguns partits, però que està lluny de tenir un rol protagonista. L'entorn de Pablo Torre confirma que, per poder tornar a ser aquell jugador determinant, el migcampista necessita enllaçar més minuts i això no està sent possible per la competència. Ara Pablo Torre ja sap que el Barça vol anar a per la perla del Bournemouth, cosa que provocaria que hagués de fer les maletes cap a la Premier League anglesa.

El Barça ja fa oficial, de portes endins, que l'intercanvi amb el Bournemouth està molt avançat per no dir que tancat. Pablo Torre s'acomiadarà del Barça perquè el club culer tingui espai salarial suficient per fitxar un defensa central top a nivell mundial. Hansi Flick volia un defensa i el Barça li'n donarà un: això suposarà que Pablo Torre hagi de fer les maletes en direcció a Anglaterra, on recalarà al Bournemouth.

El Barça s'acomiada de Pablo Torre i tancarà un intercanvi amb Bournemouth anglès, equip de la Premier League que ocupa la setena posició en la classificació global. El Barça vol fitxar Dean Huijsen, futbolista espanyol i internacional amb Espanya, i per això enviarà a Pablo Torre al Bournemouth. A més d'oferir a Pablo Torre, el Barça pagarà uns 30 milions d'euros per fer-se amb els serveis de Huijse, que serà culer en aquest mateix mercat de fitxatges.