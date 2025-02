Jules Koundé i Alejandro Balde, 2 ofertes per a un mateix destí: 'Se'n van junts a...'

El mercat de gener no està sent tan mogut com semblava en un principi per al Barça. La direcció esportiva del club, tal com ja havia indicat Deco, s'ha centrat en les renovacions de jugadors clau. La renovació de Ronald Araújo així com les de Gavi, Pedri i Gerard Martín han centrat l'actualitat d'aquest mercat hivernal en clau blaugrana.

No obstant això, la rumorologia no cessa en l'entorn culé i ara li ha tocat a Alejandro Balde que estaria sent seguit per la Premier. Balde està sent un dels intocables en l'esquema de Hansi Flick, ha disputat 19 partits, 17 com a titular, disputant 1441 minuts. Encara que el canterà està sent indiscutible per a Flick, no deixa de ser menys cert que la direcció esportiva està buscant reforços per al lateral esquerre per augmentar la competència.

En un principi havia sonat la figura del canadenc del Bayern de Munich Alphonso Davies el qual era conegut a la perfecció per Flick. Finalment aquesta possibilitat s'ha esvaït, el lateral ha acabat renovant per l'equip bavarès. Alejandro Balde, després d'un començament de temporada irregular està mostrant en els últims encontres la seva millor versió, l'Arsenal estaria seguint els moviments del canterà.

L'Arsenal vol reforçar la seva defensa amb 2 jugadors del Barça

Mikel Arteta, entrenador de l'Arsenal hauria posat el seu focus d'interès en Alejandro Balde i en Jules Koundé per reforçar els laterals de l'equip anglès. El Barça es prepara per a un estiu molt mogut a nivell de traspassos i no descarta fer caixa amb els esmentats futbolistes. Tot i que tant Koundé com Balde són indiscutibles per a Flick, Joan Laporta i Deco estarien disposats a escoltar ofertes per ambdós.

Jules Koundé, per la seva banda, està sent un dels pilars del Barça en la defensa i la seva polivalència és valorada per Hansi Flick. L'internacional francès s'ha assentat definitivament en el lateral dret, no només del Barça, sinó de la selecció gala. Koundé és el tercer jugador del Barça amb més minuts aquesta temporada només superat per Raphinha i Iñigo Martínez.

Les seves magnífiques prestacions són vistes per Arteta com la solució als seus problemes en defensa. Arteta veu en Koundé un jugador versàtil podent jugar tant de lateral com de central. La seva gran experiència li permetria adaptar-se ràpidament a l'exigent Premier anglesa.

L'oferta que prepara l'Arsenal

L'Arsenal hauria començat a moure fitxa per ambdós jugadors, la seva oferta per Alejandro Balde estaria en els 30M Eur fixos més 10 en variables. Balde ha deixat de ser intransferible i els seus dubtes en defensa han portat a Deco a buscar un altre lateral esquerre top que pugui oferir més solidesa defensiva. La directiva de Joan Laporta considera que el preu per Balde estaria al voltant dels 60M Euros, xifra esperada per poder negociar.

En el cas de Jules Koundé, l'Arsenal estaria disposat a posar 40M Euros damunt la taula, xifra que el Barça no acceptaria. A l'estiu 2022, el conjunt culé ja va pagar al Sevilla la quantitat de 50M Euros i Laporta no estaria disposat a negociar per menys de 70M. Si l'Arsenal vol fer-se amb els dos futbolistes, haurà de superar àmpliament la seva oferta inicial i acostar-se a les exigències del Barça.