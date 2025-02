Oficial, Pep Guardiola fa un gran favor al Real Madrid: 'Us ho regalo'

La retirada de Toni Kroos després de l'Eurocopa de 2024 ha suposat un gran canvi per al Real Madrid. La continuïtat del croat Modric també estava en dubte per a la 2024-25 però finalment el que no ha continuat ha estat el migcampista alemany. La sortida de l'internacional germànic ha deixat un buit significatiu en la plantilla blanca, la seva presència a la medul·lar ha estat bàsica per a l'èxit de l'equip blanc.

Toni Kroos era el pulmó dels blancs, tant en recuperacions com distribució del joc. Encara que el rendiment de Dani Ceballos, que es postula com el successor de l'alemany, està sent realment satisfactori, la direcció esportiva està buscant un reforç de nivell. Reforçar l'eix de la medul·lar és un dels grans objectius que s'ha fixat el Real Madrid en un futur pròxim.

Actualment sona i molt el jugador de la Real Sociedad, Martín Zubimendi, que també va estar en el focus d'interès del Manchester City. En aquest sentit, Pep Guardiola ja ha manifestat públicament que s'obliden del pivot donostiarra. En el passat estiu Zubimendi va estar a punt de fitxar pel Liverpool però a última hora el jugador va desestimar l'oferta per seguir a la Real Sociedad.

El Real Madrid va de debò per Zubimendi

Martín Zubimendi està sent el nom propi de les últimes setmanes atès que els de Chamartín estarien estudiant molt seriosament el seu fitxatge. Zubimendi, amb contracte amb la Real fins al 202, es presenta com una opció molt clara per al Real Madrid de cara al pròxim estiu. El Madrid ja va dir adeu a Toni Kroos la temporada passada i saben perfectament que aviat podria ser el torn del croat Luca Modric.

En conseqüència, el club blanc està més que decidit a reforçar la seva medul·lar en un futur immediat. Els blancs estarien ja mantenint negociacions cada vegada més intenses amb l'agent del futbolista basc. El donostiarra de 26 anys ha experimentat una sensacional progressió durant les últimes temporades i s'ha consolidat com un dels pivots més complets i solvents del futbol europeu.

Operació en marxa

El desembarcament de Martín Zubimendi al Bernabeu passa per acabar de convèncer el jugador i d'abonar la clàusula de 60M Euros a l'equip txuri urdín. El Madrid tindrà una dura competència amb l'Arsenal de Mikel Arteta que també aposta per la incorporació del migcampista basc. Zubimendi tindrà segurament l'última paraula respecte al seu futur.

Florentino Pérez, davant la necessitat de reforçar la seva medul·lar, sembla disposat a abonar la totalitat de la clàusula abans que ho faci un altre club. Encara que al Madrid saben que hi ha altres grans clubs a Europa que segueixen a Zubimendi, també estan convençuts que el jugador prioritzarà l'oferta blanca. Al jugador també se'l va vincular amb l'interès del City, però Guardiola, finalment, s'ha decidit per fitxar a Nico González procedent de l'Oporto per 60M Euros.