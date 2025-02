El Barça i el PSG tenien previst tancar un intercanvi de futbolistes de cara a aquest pròxim mercat de fitxatges d'estiu. El club culer volia quedar-se amb Randal Kolo Muani, mentre que el PSG s'anava a emportar a Fermín López, qui no acabava de donar el vistiplau a l'operació. Tot i que l'intercanvi avançava en bona direcció, el Barça ha cancel·lat l'operació, ja que optarà per fitxar el nou Joao Félix: la reunió entre les parts està llesta.

Deco té clar, des de fa bastant temps, que la prioritat absoluta del Barça per al pròxim mercat de fitxatges ha de ser reforçar la parcel·la ofensiva. Concretament, desitja millorar les prestacions que ofereix Raphinha per la banda esquerra amb un extrem de primer nivell. El seu gran favorit és Luis Díaz, del Liverpool, però sap que el seu fitxatge és gairebé impossible a nivell econòmic, així que ja està buscant altres opcions més assequibles.

El Barça ha tancat la venda de Vitor Roque aquest mateix divendres, per la qual cosa disposarà d'alguna cosa de marge salarial per fitxar el nou Joao Félix, que serà culer. El Barça ultimava un acord amb el PSG, però aquest s'ha trencat, ja que Deco s'ha decantat pel fitxatge d'un crack que recorda molt a Joao Félix. Deco va apostar molt fort per aconseguir la cessió de Joao Félix, però el portuguès no va acabar de convèncer i, ara, el Barça vol provar sort amb una altra figura top mundial.

Confirmat, intercanvi entre Barça i PSG cancel·lat: 'Reunió llesta, nou Joao Félix'

El Barça ha cancel·lat un intercanvi amb el PSG amb l'objectiu de segellar el fitxatge del nou Joao Félix, que arribaria durant aquest pròxim mercat de fitxatges d'estiu. Actualment, després de passar per dos dels equips més grans d'Espanya, Joao Félix intenta rellançar la seva carrera al Milan. I mentre, a Portugal, en aquest cas a l'Oporto, continuen sortint nois amb molt potencial que aspiren a ocupar el lloc d'un Joao que continua enllaçant diverses cessions.

Un d'aquests talents, que recorda i molt a Joao Félix, és Rodrigo Mora, qui amb 17 anys ja ha debutat a la màxima categoria del futbol portuguès marcant i assistint. De fet, s'ha convertit en el més jove en aconseguir marcar i assistir en el mateix partit de Lliga portuguesa.

El valor de mercat de Mora és de 10 milions, quantitat que el Barça podria pagar per fer-se amb els serveis del que està cridat a ser el nou Joao Félix. La seva clàusula actual és de 45 milions d'euros, quantitat que el Barça podria rebaixar posant algun jugador en l'operació: Fermín López o Pablo Torre agraden a Portugal.