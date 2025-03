Oficial, el favorit de Hansi Flick rebutja el Barça: Zubimendi torna a ser el nº1

Per fortuna o per desgràcia, totes les històries tenen un final; també en el futbol. El tenen èpoques glorioses d'equips o seleccions, també les tràgiques, carreres futbolístiques de jugadors o entrenadors brillants, processos de recuperació eterns i també els culebrons sobre fitxatges. Hi ha entitats que s'encapritxen amb poder contractar a cert jugador i el persegueixen durant anys.

Alguns d'aquests casos acaben en final feliç, com li ha passat recentment al Real Madrid amb Kylian Mbappé. Però n'hi ha d'altres, com el que li passarà al Barça en els pròxims dies, la clausura dels quals és decebedora i descoratjadora. I és que el club culé està a punt de perdre un jugador al qual ha estat perseguint durant temps; i al qual, de vegades, ha sentit a prop: Joshua Kimmich.

Pablo Neruda acaba el seu popular Poema XX amb un 'i aquests són els últims versos que jo li escric'. Doncs bé, aquestes són, gairebé amb total certesa, les últimes línies que s'escriuen sobre el possible fitxatge del migcampista alemany pel Barça. I és que, malgrat que s'ha informat que no renovarà, sembla que Kimmich té nou equip; i no serà el d'Hansi Flick.

Joshua Kimmich, de la il·lusió al desencís

Durant mesos, el nom de Joshua Kimmich ha figurat en el més alt de la llista de desitjos del Barça. Especialment des de la reconquesta de la presidència culé per part de Joan Laporta, un enamoradís confés del futbol alemany. Un altre punt clau que va amassar amb més fermesa aquest interès en el bo de Joshua va ser la marxa de Sergio Busquets.

I la veritat és que, encara que semblava gairebé utòpica la intenció de fitxar-lo, cada dia que passava el mandatari somreia amb més brillantor. És evident que no podria pagar tot el que exigia el Bayern per deixar-lo sortir, per la qual cosa a Laporta només li quedava esperar que vencés el seu contracte. I aquest moment arriba aquest pròxim estiu, ja que els alemanys han decidit retirar l'oferta de renovació a Kimmich.

Joshua Kimmich no renova, però s'allunya del Barça

Hansi Flick, qui, recordem, ja va entrenar a Joshua Kimmich en 74 ocasions de caràcter oficial a Die Roten i en 14 a la Mannschaft, somiava amb el seu fitxatge. No obstant això, sembla que el FC Barcelona no està interessat en els seus serveis en considerar que ja té la zona medul·lar ben coberta. I no només això, sinó que a més, sembla que l'Arsenal està agafant força per fer-se amb els seus serveis.

Així doncs, amb això i un bescuit, el somni d'Hansi Flick s'ha quedat pocho. Ara no queda altra que seguir buscant el tan desitjat '5' el fitxatge del qual continua encapçalant la fulla de ruta del Barça amb la mateixa transcendència que trobar un extrem esquerre.

Per ara, el pla B favorit continua sent Zubimendi, cada vegada més disposat a abandonar la Real Sociedad. Però queden moltes nits d'inspiració fins a l'agost i encara es poden escriure molts poemes. Tant d'amor com de superació.