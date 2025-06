El Barça de Hansi Flick està completant un gran mercat de fitxatges d'estiu. Té tancats els fitxatges de Nico Williams i de Joan García i, si res no es torça, podrà fins i tot optar a incorporar Marcus Rashford, davanter del Manchester United. Ara bé, sempre que hi ha fitxatges hi ha d'haver jugadors descartats, i més ara que el Barça necessita 'fair play' per poder inscriure: una estrella ignora Flick i se'n va amb Ronaldo.

El Barça ja sap que una estrella que era a prop del Barcelona ha llençat la tovallola i que, per tant, se n'anirà a l'equip de Cristiano Ronaldo, històric golejador portuguès. La traïció a Hansi Flick és màxima, ja que parlem d'una estrella que s'havia compromès amb el Barça i que, després de setmanes d'espera, ha decidit marxar amb Cristiano Ronaldo. No tots els jugadors són com Dani Olmo o Pau Víctor: aquesta estrella dubta, deixa tirat Hansi Flick i se'n va a cobrar una autèntica milionada amb Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo ja no és el que era, però continua sent clau per convèncer i persuadir grans talents. Hansi Flick ha estat víctima d'aquesta capacitat de persuasió, ja que s'ha quedat sense un fitxatge per al seu Barça: es queda tirat i se'n va amb Cristiano Ronaldo a l'Aràbia. El Barça, que té lligats Joan García i Nico Williams i molt encarrilat Marcus Rashford, ja s'acomiada d'un crack mundial: se'n va a l'Aràbia, adeu Hansi Flick.

Confirmat, ignora Hansi Flick per jugar amb Cristiano Ronaldo: 'Traïció màxima'

El mercat de fitxatges del Barça està sent bo tirant a molt bo, però Hansi Flick ja sap que no tot podran ser bones notícies. En aquesta direcció, Hansi Flick ja sap que s'ha quedat sense el fitxatge d'un extrem que, després de parlar amb Cristiano Ronaldo, ha decidit marxar a l'Aràbia. Dit això, aquest crack mundial s'associarà amb Cristiano Ronaldo i no fitxarà pel Barça, que ha posat el focus en tancar l'arribada de Nico Williams, davanter espanyol.

La traïció a Hansi Flick és considerable, sobretot perquè aquest jugador, molt important a la Premier League, s'havia compromès a esperar el Barça fins al final del mercat. Ara bé, s'ha adonat que el Barça va molt seriosament a per Nico Williams i, per tant, ha decidit acceptar la proposta de Cristiano Ronaldo, crack portuguès. Ara el Barça pensa en Marcus Rashford, que juntament amb Nico Williams i Joan García, seria el tercer reforç del bloc de l'alemany Hansi Flick a Can Barça aquest estiu.

Cristiano Ronaldo el truca i el convenç, adeu Barça i adeu Hansi Flick: "Mare meva..."

La traïció màxima està a punt de ser completada, tot i que aquest jugador en qüestió té un motiu de pes: el Barça l'ha 'descartat' per prioritzar el fitxatge de Nico Williams. Aquest jugador no és altre que Luis Díaz, davanter del Liverpool que ja sap que el Barça no el posa al capdamunt de la seva llista de prioritats.

Luis Díaz ha rebut una oferta descomunal de l'Al-Nassr, club àrab on juga Cristiano Ronaldo i, si res no canvia, fitxarà pel conjunt saudita aquest estiu. El Barça tenia un acord verbal amb Luis Díaz, però Joan Laporta s'ha decantat per Nico Williams i el fitxatge del colombià ha quedat en segon pla.

Ara Díaz se n'anirà amb Cristiano Ronaldo, crack portuguès que continuarà liderant l'atac de l'Al-Nassr aquesta pròxima temporada: el seu objectiu és arribar als 1.000 gols en partit oficial.