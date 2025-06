Gran notícia: Mikel Arteta deixa KO Florentino Pérez: primer va ser Zubimendi i ara...

És evident que el Reial Madrid necessitava canvis després d'un any realment discret i Florentino Pérez no va dubtar ni un segon. Va destituir Carlo Ancelotti després de l'última jornada de lliga i Xabi Alonso va prendre les regnes amb un objectiu clar: guanyar el Mundial de Clubs. L'afició madridista necessita alegries i la nova competició de la FIFA pot ser la solució per calmar els ànims i arribar al 100% a l'inici de la pròxima temporada.

Per intentar aixecar el trofeu, Xabi Alonso ha hagut de fer canvis importants a l'esquema del Reial Madrid. En els dos primers partits va provar amb el sistema habitual, però l'equip va deixar molts dubtes. És per això que, davant el Salzburg, l'entrenador donostiarra va prendre la decisió d'apostar per la tàctica que tantes alegries li ha donat: 3-5-2.

Xabi Alonso va decidir col·locar tres centrals en defensa per permetre la pujada dels laterals. Tchouaméni, Rüdiger i Huijsen van ser els escollits, però per mantenir aquest esquema durant tota la temporada seran necessaris més fitxatges. Florentino Pérez, conscient de la situació, està obert a incorporar un defensa del València que agrada molt a Xabi, però sembla que l'Arsenal de Mikel Arteta parteix amb avantatge.

Mikel Arteta repeteix el de Zubimendi

L'Arsenal s'està convertint en la bèstia negra del Reial Madrid. Recordem que Mikel Arteta va aconseguir eliminar els blancs de l'última edició de la Champions League. Però a més, al mercat de fitxatges, els gunners també estan interferint directament en els principals desitjos de Florentino Pérez.

Zubimendi, per exemple, era una de les màximes peticions de Xabi Alonso i Florentino Pérez va intentar el seu fitxatge. Tanmateix, el migcampista de la Real Sociedad ha decidit signar per l'Arsenal, deixant el Madrid amb la mel als llavis.

I, ara, un nou cas es repeteix: en aquesta ocasió, el protagonista no és altre que Cristhian Mosquera, defensa del València.

Cristhian Mosquera rebutja Florentino Pérez: se'n va amb Mikel Arteta

Cristhian Mosquera, amb només 21 anys, ja està considerat com un dels centrals més prometedors del futbol mundial. Tant, que Reial Madrid i Arsenal estan lluitant per fer-se amb els seus serveis. Això sí, Mosquera acaba contracte l'any que ve, així que aquest estiu s'hauria de resoldre el seu futur.

Florentino Pérez intenta complir amb els desitjos de Xabi Alonso, mentre que Mikel Arteta vol apuntalar la seva zona defensiva. De moment, el que sabem és que l'Arsenal ha enviat una oferta de 20 milions que ha estat rebutjada: el València en demana més diners.