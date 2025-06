Adeu Reial Madrid, Luis Enrique paga 60 M abans que sigui tard: Raúl Asencio es queda

Raúl Asencio va demostrar ser un central més que vàlid per al Real Madrid durant la temporada passada. Va debutar en un moment de màxima necessitat i ràpidament es va convertir en titular per a Carlo Ancelotti gràcies a les seves bones actuacions. Tanmateix, des de l'arribada de Xabi Alonso a la banqueta, el nivell ofert pel canterà està deixant molts dubtes: la seva participació al Mundial de Clubs està sent preocupant.

En el primer partit del Mundial de Clubs, davant l'Al Hilal, Raúl Asencio va cometre un penal innocent que va costar molt car. I, en el segon, va marxar expulsat als set minuts de l'inici del partit. Sens dubte, el rendiment ofert per Asencio no és gens bo i Xabi Alonso ja està buscant solucions al mercat de fitxatges.

Xabi Alonso vol jugar amb tres centrals: Raúl Asencio és la quarta opció

Per implementar el seu esquema i estil de joc, Xabi Alonso necessitarà fer certes modificacions a la plantilla del Real Madrid. Tchouaméni, Huijsen i Rüdiger són els tres centrals titulars; mentre que Alaba, Raúl Asencio i Militao són els suplents. Tanmateix, veient els dubtes que desperten els tres recanvis, Florentino Pérez ha centrat la seva atenció en un central TOP la clàusula de rescissió del qual és de 60 milions.

Si el Real Madrid aconsegueix tancar aquest fitxatge, Raúl Asencio estarà en problemes, ja que podria convertir-se en el primer descart de Xabi Alonso. Tanmateix, per a la seva tranquil·litat, Luis Enrique ha entrat en escena. L'entrenador del PSG s'ha fixat en el mateix defensa que el club blanc.

El jugador de qui parlem és Yarek Gasiorowski, central del València. Luis Enrique i Xabi Alonso el tenen en el seu punt de mira, així que aquest estiu promet ser intens. Si Yarek aterra al Bernabéu, Raúl Asencio tindrà molts números per marxar.

Yarek Gasiorowski agrada al PSG i al Real Madrid

Yarek acaba contracte amb el València el 2027, però és molt probable que marxi abans. El club xe no permetrà que un dels seus millors jugadors pugui marxar a cost zero, així que intentarà treure el màxim profit aquest estiu. I, en aquest sentit, PSG i Real Madrid el segueixen de prop.

Xabi Alonso està buscant un central suplent per al Real Madrid que millori el rendiment ofert per Raúl Asencio. Luis Enrique, per la seva banda, no vol relaxar-se en excés davant la veterania de Marquinhos i ha pensat en Yarek com a alternativa. Veurem qui guanya, però és evident que el futur de Yarek Gasiorowski tindrà conseqüències.