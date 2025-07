Florentino Pérez està centrat en els constants moviments que s'estan produint al mercat de fitxatges dia rere dia. Ha estat més ràpid que ningú aconseguint la incorporació de Huijsen, i també s'ha avançat al PSG per Franco Mastantuono. És evident que Florentino està completament ficat en les negociacions i acords més importants de l'estiu

A més, no només està pendent dels possibles fitxatges que pot tancar el Real Madrid. Florentino Pérez també ha donat la seva opinió sobre l'operació sortida. Per exemple, ha treballat activament en l'adeu de Modric o de Chema Andrés, dos jugadors sobre els quals calia prendre una decisió per a la propera temporada

Confirmat, Florentino Pérez es frega les mans: el Betis vol la joia del Madrid

Florentino Pérez és conscient que encara es poden produir molts moviments abans que acabi el mercat de fitxatges. I, en aquest sentit, el Betis podria ser el protagonista del proper gran traspàs de l'estiu. El conjunt andalús vol fitxar la joia més brillant que ha donat La Fábrica en els darrers anys

Parlem de Sergio Arribas, mitjapunta de molta qualitat que actualment milita a l'Almeria. Florentino Pérez, a l'estil habitual del Real Madrid, es va guardar el 40 % d'una futura venda. D'aquesta manera, si el Betis aconsegueix tancar el seu fitxatge, gairebé la meitat de l'import total anirà directament a les arques del club blanc

Florentino Pérez repeteix l'estratègia que tan bon resultat li ha donat

Florentino Pérez ha demostrat ser un gran gestor en tots aquests anys que porta al capdavant del Real Madrid. Gràcies a les seves decisions, el club blanc pot presumir de tenir una de les millors plantilles del món. I, a més, també es permet el luxe de controlar les promeses de La Fábrica que no han tingut lloc al primer equip

Aquest és el cas de Sergio Arribas. El mitjapunta va brillar al Castilla fa unes quantes temporades, però es va quedar sense lloc quan mereixia fer el salt a l'elit. En aquell moment, l'Almeria es va fer amb els seus drets, però Florentino Pérez va decidir guardar-se el 40% de la seva futura venda

Sergio Arribas prometia molt, així que el Real Madrid va fer bé de guardar-se aquest percentatge. Ara, Florentino Pérez està molt a prop de recollir els fruits de la seva brillant gestió. Si el Betis es fa amb els serveis d'Arribas, el club blanc ingressarà un bon pessic