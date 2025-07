Fabrizio Romano ho confirma, acord tancat: Deco deixa escapar el millor, se'n va al PSG

El mercat de fitxatges segueix el seu curs després de les novetats de les últimes setmanes. En clau Barça, Deco ha aconseguit tancar les incorporacions de Joan García, Rashford i Roony Bardghji. Aquests tres fitxatges de molt nivell milloraran el rendiment col·lectiu de la plantilla, i el millor és que només han costat 27 milions en total.

Tanmateix, Deco no és un superheroi i no arriba a tot. En alguns casos és per manca de temps i en altres per limitacions econòmiques o esportives. I just en aquest punt ens trobem amb un fitxatge que el Barça tenia gairebé tancat, però que Deco ha descartat i que acabarà jugant al PSG.

Deco deixa escapar la perla de França

El Barça, sota la direcció esportiva de Deco, ha aconseguit tornar a l’elit del futbol europeu gràcies a decisions encertades. Fitxatges com els realitzats aquest estiu demostren una excel·lent gestió esportiva i financera. L’equip necessitava diversos reforços urgents i Deco els ha aconseguit tots.

Però aquesta bona planificació no ha permès tancar tots els objectius desitjats. Deco tenia entre cella i cella reforçar la porteria amb el porter a qui molts assenyalen com el nou Víctor Valdés. Tanmateix, el PSG ha estat més decidit que el club català i ha tancat el seu fitxatge.

Fabrizio Romano confirma la bomba

Segons Fabrizio Romano, el PSG està molt a prop d’oficialitzar l’arribada de Lucas Chevalier. El club parisenc busca un porter de garanties davant la incertesa amb Donnarumma, el seu actual porter titular. El traspàs es xifra en al voltant de 40 milions d’euros, xifra que Deco va considerar excessiva.

Lucas Chevalier no només era un dels grans objectius del Barça, sinó un dels porters joves més ben valorats d’Europa. I per això, el PSG, davant l’estancament en la renovació de Donnarumma, ha mogut fitxa. Deco, per la seva banda, ha apostat per Joan García, principalment, per la seva experiència a La Liga i pel seu preu, més assequible que el del francès.

Lucas Chevalier, de 23 anys, va ser nomenat porter de l’any a la Ligue 1 la passada campanya. El seu rendiment al Lille, especialment a la Champions, el va consagrar com tota una promesa i el va situar a l’òrbita dels millors equips del món. Deco l’ha seguit de prop tots aquests mesos, però finalment, davant el seu preu elevat, va cancel·lar l’operació; situació que el PSG de Luis Enrique ha aprofitat a les mil meravelles.