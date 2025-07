La direcció esportiva del Barça té un greu problema amb nom propi: Ter Stegen. El porter internacional alemany està generant molts rumors i incertesa a l'entorn del club català. El capità culer va caure lesionat de gravetat la temporada passada i va estar pràcticament tota la campanya fora de la competició, i ara ha perdut la seva condició de titular

Ter Stegen va tornar a l'equip quan la temporada estava a punt d'acabar, però amb prou feines va poder jugar uns minuts. Després de la seva lesió de llarga durada, el club va acudir al mercat i sorprenentment va fitxar un porter que havia penjat els guants l'estiu passat. Szczesny va signar amb el Barça per suplir Ter Stegen fins a final de temporada i, amb les seves actuacions impressionants, es va guanyar l'estima de l'afició i la confiança del vestidor

Ara bé, de cara a la nova temporada, Ter Stegen esperava recuperar la titularitat. Teòricament, Szczesny va arribar per suplir-lo durant la seva lesió, així que no hauria de tenir cap problema. Tanmateix, per a la seva sorpresa, el Barça no només ha renovat el polonès, sinó que a més a més ha fitxat un altre porter: Joan García

Ter Stegen pren una decisió polèmica

Ter Stegen té clar que no compta per al Barça i que haurà de buscar una sortida si vol jugar regularment. Això sí, el porter alemany està dolgut amb l'actitud del club i no posarà les coses fàcils. Sabent que encara té contracte fins al 2028 i que el club necessita la seva venda per poder inscriure Joan García, Ter Stegen ha pres una decisió ben polèmica

Per sorpresa de tothom, Ter Stegen ha decidit passar pel quiròfan per solucionar els seus problemes d'esquena. El temps de baixa estimat que ell mateix va publicar a les xarxes socials és de 3 mesos. Tanmateix, el Barça intentarà que siguin 4 per poder utilitzar la seva fitxa i inscriure sense problemes el nou porter titular, Joan García

Es confirmen els rumors amb Ter Stegen! La data està decidida i el Barça respon

El porter alemany passarà pel quiròfan avui mateix per solucionar els seus dolors lumbars recurrents que arrossega des de fa més d'un any. En principi s'havia dit que Ter Stegen havia demanat viatjar sol, sense cap metge del club. Tanmateix, hem pogut saber que el FC Barcelona no s'ha quedat de braços plegats i ha respost enviant el metge del filial de la secció de bàsquet: Ignasi Moix

Un cop s'hagi analitzat la zona afectada i s'hagi realitzat la intervenció necessària s'establirà un pronòstic concret. Seran els serveis mèdics de La Liga qui finalment determinaran l'abast de la lesió prèvia recepció de tota la documentació mèdica

Amb aquesta documentació, La Liga decidirà si el Barça pot o no utilitzar el 80% del salari de Ter Stegen per inscriure Joan García. Els problemes físics del porter alemany s'estan convertint en una bomba de rellotgeria per a l'equip dirigit per Joan Laporta. Ter Stegen s'ha convertit en el gran problema, no només esportiu, sinó també des del punt de vista econòmic