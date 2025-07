Confirmat, venut a l'Arsenal: Ferran Torres i Robert Lewandowski ho celebren

Els davanters del Barça, Robert Lewandowski i Ferran Torres, poden estar tranquils després del que ha passat en les últimes hores. Deco fa molt de temps que treballa per reforçar la parcel·la ofensiva amb un '9' pur. Tanmateix, és molt probable que aquesta decisió es posposi fins a l'estiu vinent, ja que l'Arsenal acaba de fitxar el favorit del club català.

Ferran Torres i Robert Lewandowski seguiran al capdavant de les operacions

Ferran Torres i Robert Lewandowski han format una dupla més que efectiva al front de l'atac culer. El polonès sol sortir com a titular, però és habitual veure aparèixer el 'tiburó' a les segones parts per sentenciar els partits. Entre tots dos han anotat la friolera de 61 dianes, demostrant ben clarament que l'equip no necessita cap altre davanter centre.

Tanmateix, la direcció esportiva sap que Robert Lewandowski no és etern i que aquest mes d'agost en farà 37. A més, tot i que Ferran Torres ha rendit a gran nivell, no és entre els millors del món. És per això que l'estiu de 2026 es postula com el moment idoni per escollir el futur '9' de l'equip.

Fi al culebrot, venut a l'Arsenal: Ferran Torres i Robert Lewandowski ho celebren

El gran favorit del Barça és el suec Viktor Gyökeres, fins ara davanter centre de l'Sporting de Lisboa, que ha estat capaç d'anotar 54 gols entre totes les competicions. Tanmateix, el màxim golejador de la lliga portuguesa i un dels davanters de moda a Europa, serà traspassat a l'Arsenal. Els londinencs han arribat a un acord amb l'Sporting, que ingressarà una quantitat propera als 73 milions d'euros.

Després de diverses setmanes tenses, amb declaracions creuades, el futur de Viktor Gyökeres s'ha acabat per dilucidar. L'internacional suec no s'havia presentat als entrenaments de pretemporada afirmant que li agradaria jugar a la Premier. Finalment, l'Arsenal va elevar la seva oferta arribant a un acord: Gyökeres jugarà a l'Emirates.

El Barça haurà de buscar un altre '9'

Viktor Gyökeres havia convertit el seu traspàs a l'Arsenal en una prioritat. El seu desig era tornar a la Premier, on gairebé no va tenir protagonisme durant la seva etapa al Brighton. D'aquesta manera, el Barça ja sap que haurà de canviar d'objectiu.

Amb Robert Lewandowski a la recta final de la seva carrera i Ferran Torres demostrant que actua millor com a revulsiu, Deco s'ha de posar el vestit de feina urgentment. Ha de començar a preparar el camí per a l'estiu vinent, quan el Barça necessitarà trobar relleu per al polonès. Al llarg de la temporada veurem qui s'escola a la llista del club català.