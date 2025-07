Ter Stegen posa 2 condicions per sortir del Barça: Deco i Laporta han de parlar

El futur de Ter Stegen està cada cop més lluny del Camp Nou. Abans que el fitxatge de Joan García i la renovació de Szczesny es fessin oficials, ja existien certs dubtes, però ara està clar. El capità del Barça haurà de fer les maletes si vol tenir minuts al llarg de la temporada i no posar en risc la seva presència al Mundial de 2026

Tot i això, Ter Stegen no ho posarà fàcil. Sabent que encara té 3 anys més de contracte, l'alemany és conscient que podria perdre's el Mundial en cas de quedar-s'hi, però sap que el club també en sortiria perjudicat. La seva és una de les fitxes més altes de la plantilla, així que Deco i Laporta han d'intentar forçar la seva sortida sí o sí

El Barça necessita vendre Ter Stegen per treure'n cert rèdit, altrament, el club estarà pagant un sou elevadíssim a un jugador que estarà a la graderia. I, de moment, aquesta situació sembla poc plausible. El porter alemany no ha rebut ofertes i, a més, ara està pensant a operar-se de l'esquena, cosa que frenaria qualsevol indici de sortida

Les exigències de Ter Stegen per marxar del Barça

El porter alemany està decidit a plantar cara al club: ha posat damunt la taula dues condicions innegociables per parlar de la seva sortida. La situació és tensa entre ambdues parts, així que si el Barça vol desprendre's de l'alemany haurà de complir amb dues premisses ben definides. D'una banda, Ter Stegen exigeix que el club li doni la carta de llibertat, però no s'acaba aquí la cosa

La segona condició del porter alemany és dolorosa per al Barça, ja que Ter Stegen exigeix el pagament d'una gran part del contracte de 3 anys que encara li queda. La quantitat econòmica d'aquesta exigència estaria xifrada entorn dels 42 milions d'euros. Al club català li pot sortir molt cara la seva aposta per renovar la porteria, veurem com acaba aquest enfrontament entre club i porter

Ter Stegen no s'ho esperava i així ha respost

El porter internacional alemany no ha encaixat bé la gestió del club respecte al tema porteria. Segons Ter Stegen, ningú li va informar que no entrava en els plans de Hansi Flick i, a més, es van filtrar certes informacions tendencioses a la premsa. Les seves paraules fan referència a informacions de manca de lideratge i actitud dins del vestidor, informacions que considera completament interessades

L'entorn de Ter Stegen afirma que s'ha intentat erosionar la seva imatge per justificar una sortida no desitjada. Per la seva banda, el Barça vol que accepti qualsevol opció i acabi abandonant el club. S'havia rumorejat amb l'interès de Pep Guardiola per fitxar-lo, però últimament el Mònaco guanya força per incorporar l'alemany