El Real Madrid ja té substitut per a Vinícius Júnior: Lamine Yamal no s'ho esperava

El Real Madrid es troba en un moment d'alegria i felicitat després dels últims resultats i, sobretot, per les últimes sensacions. Mbappé sembla que ha recuperat la seva millor versió, aquella que el Bernabéu estava desitjant veure, i ara tot sembla més fàcil. A més, Rodrygo també està en un bon estat de forma i, per acabar-ho d'adobar, Bellingham cada cop recorda més a Zinedine Zidane.

Això sí, la felicitat completa és gairebé impossible en un entorn tan competitiu com el Real Madrid. I, en aquest sentit, Vinícius Júnior aporta la nota de preocupació a la directiva blanca. El brasiler ha estat qüestionat tant pel seu rendiment al camp com per la seva actitud davant els rivals i ja hi ha rumors que el relacionen amb l'Aràbia Saudita.

L'afició del Real Madrid comença a estar cansada dels constants enfrontaments de Vinícius Júnior i el '7' va ser xiulat en el partit de Copa del Rei contra el Celta. És per això que Florentino Pérez ja li està buscant substitut. I el seu gran favorit no agradarà gens a Lamine Yamal, que el vol jugant al seu costat al Barça.

Vinícius Júnior, en el punt de mira

Encara que Ancelotti continua donant suport a Vinícius públicament, des de la directiva comencen a considerar alternatives en cas que la seva situació no millori. I, en aquest context, ha sortit a la llum una informació que podria canviar el panorama ofensiu del Real Madrid. I és que Florentino vol fer-se amb els serveis del millor amic de Lamine Yamal.

Sí, el president blanc ha pensat en Nico Williams davant una possible sortida de Vinícius Júnior i, segons les últimes informacions, el seu fitxatge és més real del que sembla. Talha Ahmad, periodista àrab, va revelar una xerrada amb Laporta durant la Supercopa que ho confirma. "Li vaig preguntar a Laporta sobre el fracàs de l'operació de Nico Williams amb el Barça: em va dir que Nico és del Real Madrid".

Nico Williams es despedeix de Lamine Yamal per ocupar el lloc de Vinícius Júnior

Nico Williams, una de les grans promeses del futbol espanyol, seria un reforç ideal per a l'atac del Real Madrid. La seva velocitat, desbordament i capacitat per adaptar-se a diferents esquemes el converteixen en un perfil que encaixaria perfectament en l'estil de joc de l'equip. A més, la seva joventut li permet ser una aposta tant a curt com a llarg termini.

És cert que durant l'estiu passat va estar molt a prop de fitxar pel Barça, però ara sembla que s'acosta al Real Madrid. Lamine Yamal, després d'escoltar la confessió de Talha Ahmad segur que s'ha quedat a quadres. Per la seva banda, Vinícius Júnior, que no tanca la porta a l'Aràbia Saudita, haurà de millorar el seu comportament si vol continuar vestint la samarreta blanca.