Confirmado, Eric García dice adiós al Barça: oferta final, su destino está en LaLiga

El FC Barcelona atraviesa un momento complicado a nivel financiero y deportivo. En estos momentos, la necesidad de equilibrar sus cuentas ha llevado al club a las puertas de una posible crisis institucional. Los casos de Dani Olmo y Pau Víctor, que no han podido ser inscritos, han puesto a Joan Laporta en el punto de mira.

Ante esta situación, el Barça ha comenzado a avanzar en la venta de jugadores que no entran en los planes de Hansi Flick. Uno de los nombres que suena con fuerza es Eric García. El central catalán no cuenta para el técnico alemán y parece dispuesto a buscar minutos en otro equipo.

Eric García encuentra nuevo equipo muy cerca del Barça

La etapa de Eric García en el FC Barcelona no ha cumplido las expectativas. A pesar de ser un defensor formado en La Masía y con experiencia en la Premier League, no ha logrado consolidarse en el once titular. Su rol secundario ha llevado al club a considerar su salida como una opción para aliviar la masa salarial.

Por su parte, el Girona estaría encantado de recuperar a Eric García. Su rendimiento la temporada pasada dejó buenas sensaciones, convirtiéndose en una pieza clave en el esquema de Michel. La operación podría cerrarse en forma de traspaso definitivo, lo que ayudaría al Barça a generar ingresos inmediatos.

De momento no hay nada cerrado, pero se rumorea que el Girona de Míchel podría ofrecer entre 15 y 20 millones para asegurar el traspaso de Eric García. Sin duda, una cantidad más que razonable por un descarte de Flick, y que podría ayudar mucho a sanear las arcas del club catalán.

La venta de Eric García es necesaria

La venta de Eric García no solo permitiría al Barça reducir su masa salarial, sino también liberar espacio para posibles refuerzos en otras posiciones. Con el mercado de invierno abierto, Joan Laporta busca movimientos estratégicos que permitan al equipo recuperar las buenas sensaciones sin comprometer aún más las finanzas.

Por otro lado, el Girona está bien posicionado para cerrar la operación. Su interés en recuperar a Eric García coincide con la necesidad del jugador de encontrar continuidad. Además, el central estaría dispuesto a volver a un entorno en el que se siente valorado y puede tener protagonismo.

La presión sobre Joan Laporta es máxima y su gestión está en boca de todos. En este contexto, la venta de Eric García se presenta como una decisión pragmática para aliviar tensiones y avanzar en la recuperación financiera del Barça. Resta ver si este movimiento será suficiente para calmar las aguas en el Camp Nou.