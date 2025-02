Gerro d'aigua freda per a Iñaki Peña, última hora al Barça: Ter Stegen ja ho sap

El FC Barcelona viu un moment de gran optimisme després d'haver retallat cinc punts al Real Madrid en les últimes dues jornades de lliga. Aquest gir ha posat l'equip de Hansi Flick a només dos punts del líder, un canvi de tendència que ha generat molta confiança en la plantilla i en la directiva. Amb la regularitat que ha mostrat en els últims partits, el Barça es manté en la lluita pel títol de lliga.

Hansi Flick ha estat el principal artífex d'aquest canvi de rumb en el Barça. Des de la seva arribada, ha aconseguit inculcar als jugadors un sistema de joc basat en la verticalitat i la intensitat. Un sistema que ha mostrat una millor versió del FC Barcelona en totes les competicions.

Ara bé, malgrat les últimes alegries, al Barça també hi ha conflictes interns. Iñaki Peña, que es les prometia molt felices després de la lesió de Ter Stegen, ha perdut la titularitat de manera inesperada. Fa ja diversos partits que no juga i, a tenor de les paraules de Flick, ho té molt complicat per tornar-ho a fer.

Què ha passat amb Iñaki Peña?

Iñaki Peña, l'etern suplent de Ter Stegen, tenia una oportunitat d'or per demostrar que mereix ser el porter titular del Barça. Va començar amb molts dubtes, però les seves últimes actuacions abans de la Supercopa d'Espanya van ser realment sòlides. Flick, en canvi, va optar per asseure'l a la semifinal i, des de llavors, el canvi de dinàmica és evident.

Ara, Szczesny és el número u per al tècnic alemany i Iñaki Peña ha tornat a la banqueta. Una situació desesperant per a l'alacantí, que sembla estar tocat emocionalment després del que ha passat. S'ha filtrat que no entén el motiu de la seva suplència i que diversos companys han intentat parlar amb Flick sobre la situació.

Flick demana i sentencia a Iñaki Peña

Per si no fos prou, Iñaki Peña ja sap què passarà amb Szczesny la pròxima temporada. I és que els bons resultats també han portat a Joan Laporta a plantejar-se la renovació del polonès. Tot i haver arribat en un moment delicat, Szczesny ha demostrat que és fiable i que té la qualitat suficient per ser titular en un equip d'elit com el Barça.

Per això, Joan Laporta ha mostrat el seu interès en renovar a Szczesny una temporada més. El rendiment del porter polonès i la confiança que Hansi Flick té en ell són factors clau que fan que la renovació sigui una prioritat per a la directiva. D'aquesta manera, la possibilitat d'assegurar la continuïtat d'un jugador de la qualitat de Wojciech Szczesny seria un moviment estratègic per mantenir l'estabilitat a la porteria del Barça.

Iñaki Peña, per la seva banda, haurà de fer les maletes. Si Szczesny acaba renovant, i amb el retorn de Ter Stegen ja a l'horitzó, les seves possibilitats de jugar són nul·les. Motiu que l'hauria de portar a abandonar la disciplina del FC Barcelona en els pròxims mesos.