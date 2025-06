Anuncien els detalls del contracte de Nico Williams amb el Barça: sou i condicions

El fitxatge de Nico Williams pel Barça sembla ser qüestió de temps. Després del rebuig de l'estiu passat, quan va decidir no unir-se al club català, Deco i Laporta no han llençat la tovallola. En les darreres setmanes, tots dos han tornat a la càrrega per intentar que l'extrem s'uneixi al Barça.

Des del seu rebuig inicial, les converses entre l'agent de Nico Williams, Félix Tainta, i Deco no han cessat. Aquesta vegada, les negociacions semblen haver avançat considerablement. Fa alguns dies, Tainta es va reunir amb Deco, i des de llavors els rumors sobre el traspàs han crescut.

Els senyals que alguna cosa important estava passant no es van fer esperar. Lamine Yamal va publicar una fotografia a les xarxes socials al costat de Nico Williams, cosa que va avivar la flama de l'especulació. A això s'hi va sumar un "like" d'Alejandro Balde a una publicació que anunciava el fitxatge de l'extrem.

Preu i condicions del fitxatge de Nico Williams pel Barça

En les darreres hores, la situació ha fet un gir definitiu, i és que Deco es va reunir amb Hansi Flick a Eivissa, on es van discutir els avenços en les negociacions. Sembla que tot està encarrilat perquè Nico Williams es converteixi en nou jugador del Barça. Segons els detalls filtrats, l'acord està pràcticament tancat, i només falten els tràmits finals perquè el jugador signi el seu contracte.

De fet, segons ha explicat Fabrizio Romano i hem pogut confirmar, ja se saben la major part de les condicions que portaran Nico Williams al Camp Nou. Per començar, cal destacar que el contracte serà de llarga durada, fins al 2031. Aquesta durada reflecteix la confiança del Barça en el jugador i la importància del seu rol dins del futur del club.

Tot seguit, també és important apuntar que, finalment, el cost del seu traspàs sobrepassarà lleugerament els 60 milions. I és que a la clàusula de Nico Williams cal sumar-hi l'increment de l'IPC. Però, sens dubte, el detall més destacable serà el sou que percebrà Nico a la Ciutat Comtal.

Quant cobrarà Nico Williams al Barça?

L'arribada de Nico Williams al Barça representa una aposta clara pel talent jove i la velocitat a l'atac. Característiques que tenen un preu al mercat de fitxatges. Així, tal com ha avançat Fabrizio Romano, el sou de Nico rondarà els 7/8 milions nets.

Aquest fitxatge s'emmarca dins d'una sèrie de moviments estratègics del Barça per renovar la seva plantilla i reforçar la competència en totes les posicions. La negociació amb Nico Williams és només l'inici d'un estiu que promet més sorpreses al mercat de fitxatges del Barça.