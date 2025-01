Andreas Christensen ja té data per tornar a jugar: Íñigo Martínez, en problemes

Després de l'última alegria que ha donat la victòria en la final de la Supercopa d'Espanya, Hansi Flick afronta un nou repte en la seva etapa al Barça. Ara, l'alemany haurà d'afrontar els pròxims compromisos en Copa del Rei i LaLiga sense el seu gran referent defensiu, Íñigo Martínez. La baixa del defensor basc, qui estarà de baixa durant quatre setmanes a causa d'una ruptura del bíceps femoral de la cuixa dreta, ha posat en alerta el cos tècnic.

Íñigo Martínez ho havia jugat pràcticament tot fins a la data i sempre a un gran nivell. Juntament amb Cubarsí ha format un mur difícil de superar i que ha donat moltes alegries al Barça. No obstant això, després de la seva lesió, i amb Araújo i Eric García pensant què fer amb el seu futur, Flick necessita que Andreas Christensen torni com més aviat millor.

Andreas Christensen apareix en el moment indicat

Andreas Christensen, qui ha estat absent diversos mesos per una lesió en l'Aquil·les, està cada cop més a prop de tornar als terrenys de joc tal com va confirmar Flick. El danès només ha pogut jugar un partit en la present temporada, però va ser clau als despatxos, ja que la seva baixa va permetre la inscripció d'Olmo i Pau Víctor. I ara haurà de ser-ho al verd, ja que el Barça necessita reforçar la seva parcel·la defensiva de manera urgent.

Sense Íñigo Martínez, actualment Cubarsí és l'únic central disponible i centrat al 100%. Per tant, el retorn d'Andreas Christensen és vist com una gran notícia. Segons Flick, "Christensen tornarà dissabte contra el Getafe"; declaracions que reflecteixen les ganes que té el tècnic alemany de poder comptar amb el danès.

L'impacte que Andreas Christensen podria generar en Íñigo Martínez

La recuperació d'Andreas Christensen arriba en un moment clau, però també podria afectar directament Íñigo Martínez. Amb el central basc fora durant almenys un mes, el '15' tindrà l'oportunitat de consolidar-se en l'onze titular. Si Christensen aconsegueix tenir minuts i un bon rendiment, el seu protagonisme en la defensa podria desplaçar el basc un cop que torni de la seva lesió.

Aquesta situació genera un nou desafiament per a Hansi Flick, que haurà de gestionar la competència interna en la defensa sense oblidar-se del rendiment esportiu. Amb les possibles sortides i les lesions acumulant-se, el tècnic alemany necessita estabilitat a la defensa per mantenir el rendiment. De moment, l'únic segur és que el FC Barcelona recupera Andreas Christensen per als pròxims partits.