Confirmat, té l'OK de Flick: signa amb el Barça fins al 2028, acord tancat

Flick ha hagut de prendre moltes decisions des que va aterrar al FC Barcelona fa ja mig any. Va arribar per intentar reflotar el vaixell culé, que semblava enfonsar-se sense remei després del pas de Xavi Hernández, i de moment els resultats acompanyen. El Barça marxa en tercera posició a LaLiga, molt a prop dels seus rivals, i a la Champions League també s'estan complint els objectius.

Sense dubte, Flick està fent una feina encomiable. L'alemany és culpable de l'excel·lent rendiment mostrat per Raphinha, de la presència de Marc Casadó a la medul·lar i del fitxatge de Dani Olmo. Però també ha encertat de ple col·locant Íñigo Martínez com a parella de Cubarsí, i fins i tot també ha estat molt bé a l'hora de donar oportunitats a Gerard Martín.

L'ex del Cornellà, malgrat les crítiques inicials, s'ha assentat com a suplent de Balde per ordre directa de Flick i el seu rendiment està sent realment bo. Cada vegada que juga, compleix, i actualment sembla que podria arribar a ser titular en algun moment, ja que el nivell del '3' ha caigut dràsticament en les últimes setmanes.

Gerard Martín rep una bona notícia

Més enllà d'estar complint un somni, Gerard Martín està d'enhorabona per tenir a Flick al seu costat. El tècnic alemany li ha mostrat el seu suport i confiança des del primer dia i els resultats estan sent molt positius. Ja suma 14 partits jugats, en els quals ha repartit 2 assistències.

I a causa del seu gran paper, Gerard Martín ja té assegurada la seva renovació fins al 2028. Flick ha donat l'OK a la proposta del club, que pretén millorar les condicions contractuals del lateral català perquè segueixi molts anys més. Sens dubte, un moviment que tindrà conseqüències, ja que sembla que el Barça cancel·la la recerca d'un suplent per a Balde amb aquesta renovació.

Gerard Martín firma amb el Barça fins al 2028

Gerard Martín seguirà defensant l'elàstica culé, com a mínim, fins al 2028. D'aquesta manera, tot fa indicar que el gran favorit de Flick, Alphonso Davies, no arribarà. El carriler del Bayern de Munich acaba contracte aquesta temporada i podria aterrar a cost zero al Camp Nou, però després de conèixer l'última hora de Gerard Martín sembla missió impossible.

Per tant, Balde haurà d'espavilar si no vol veure's amenaçat per Gerard Martín. El '3' sap que el seu teòric suplent compta amb la total confiança de Flick, així que no pot relaxar-se.