Gran notícia, del Liverpool al Barça, és el somni de l'afició: Ansu Fati ha de marxar

Els seguidors del FC Barcelona estan ansiosos per rebre bones notícies després d'uns dies realment convulsos. L'assumpte de Dani Olmo ha ocupat gran part de l'actualitat, però la directiva del club català té molts altres fronts pendents. Un d'ells té a veure amb Ansu Fati i amb un possible fitxatge del Liverpool que faria les delícies de l'aficionat culé.

El '10' del Barça gairebé no juga i el seu futur està més en dubte que mai. Tot i que Flick li va donar l'oportunitat de quedar-se i demostrar el seu innegable talent, Ansu Fati no ha pogut demostrar res a causa de les constants lesions que ha patit. A més, quan ha estat disponible tan sols ha jugat alguns moments i a molt mal nivell, demostrant una falta de confiança evident.

Davant tal escenari, la cúpula del Barça ja està valorant diferents opcions de cara al pròxim estiu. Per començar, la venda d'Ansu Fati sembla estar encarrilada, però Deco podria convertir-la en imprescindible si aconsegueix convèncer l'estrella del Liverpool. Sí, perquè per estrany que sembli, el FC Barcelona no descarta intentar el fitxatge de Mohamed Salah.

Ansu Fati per Mohamed Salah, un somni per al Barça

Tot i que el Barça no travessa el seu millor moment a nivell econòmic, hi ha 2 factors que poden acostar Mohamed Salah al Camp Nou. El primer, i el més important, és que l'egipci acaba contracte aquesta mateixa temporada i no sembla que vagi a renovar. De fet, fa algunes setmanes, Salah es va mostrar decebut amb la directiva del Liverpool per no oferir-li una proposta per seguir a Anfield, però malgrat la seva crítica tot segueix igual.

És per això que el FC Barcelona no descarta el seu fitxatge, i Ansu Fati podria acabar de tancar-lo. Sí, perquè tot i que Mohamed Salah pot sortir gratis del Liverpool, el seu salari és força elevat, i és aquí quan entra en joc el '10' del Barça. I és que Ansu, que actualment percep 14 milions bruts segons el que diu el diari Sport, podria sortir per fer lloc al talentós egipci.

Veurem què succeeix a l'estiu, però és evident que l'arribada de Mohamed Salah al FC Barcelona seria un alè d'il·lusió per als aficionats. Salah porta diverses temporades a un nivell superb a la Premier League i les seves xifres espanten. En canvi, Ansu Fati s'ha estancat a causa de tantes lesions i la millor solució per rellançar la seva carrera és sortir a la recerca de minuts, així que tot és possible.