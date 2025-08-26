Un compañero de Vinícius Júnior está harto de su actitud: 'No puede ser...'

El Real Madrid vive días de tensión en el vestuario tras la nueva polémica protagonizada por Vinícius Júnior en el Carlos Tartiere.

El brasileño fue suplente ante el Oviedo por decisión técnica de Xabi Alonso, pero cuando saltó al césped encendió los ánimos con gestos hacia la grada y protestas constantes al árbitro.

Thibaut Courtois, uno de los capitanes del equipo, ya no aguanta más estas actitudes.

El portero habría trasladado al cuerpo técnico su frustración con el comportamiento del extremo, convencido de que cada polémica distrae al grupo y acaba afectando al rendimiento colectivo.

Un nuevo capítulo que cansa al vestuario

La paciencia con Vinícius parece estar agotándose. Nada más entrar en el terreno de juego, el brasileño fue abucheado por la grada, a lo que respondió con gestos provocativos que subieron la tensión del encuentro.

Incluso cuando marcó el tercer gol del Real Madrid, se encaró con el colegiado De Burgos Bengoetxea en una celebración desbordada de rabia que obligó a Mbappé a taparle la boca.

Courtois fue contundente después del partido. En redes sociales dejó un mensaje con doble lectura.

En concreto, calificó al Carlos Tartiere como un estadio "de Primera", justo después de que Vinícius dedicara a la grada un gesto de "a Segunda". Para muchos, fue una clara llamada de atención del belga hacia su compañero.

El mensaje interno de Thibaut Courtois

Según fuentes próximas al futbolista, Courtois habría mostrado su frustración a su entorno para remarcar que el equipo no puede seguir condicionado por estas actitudes.

"No puede ser que siempre haya polémicas", habría repetido, molesto por cómo se desvían los focos de lo deportivo a lo extradeportivo.

El guardameta belga entiende que las provocaciones perjudican al Real Madrid, sobre todo en partidos fuera de casa, donde se convierte en el blanco de la afición rival.

Para él, la imagen del club y la tranquilidad en el campo deben estar por encima de los gestos individuales.

Un problema que se repite demasiado

El caso Vinícius no es nuevo en la casa blanca. En varias visitas de Liga ya había protagonizado episodios similares, desatando enfrentamientos verbales con rivales y con aficionados en la grada.

Lo que empieza a cambiar es la postura de los pesos pesados del vestuario, que parecen decididos a no tapar más sus excesos.

Xabi Alonso, por su parte, ha dejado claro que exige intensidad y compromiso a todos, tanto en ataque como en defensa.

Vinícius Júnior sigue siendo una pieza clave del proyecto, pero si no controla su temperamento, corre el riesgo de perder apoyos donde más los necesita: dentro del vestuario.