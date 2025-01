Comiat al Barça, no renova i deixa penjat a Marc Casadó: 'Se'n va al...'

Marc Casadó és, sens dubte, la gran revelació d'aquesta temporada sota les ordres de Hansi Flick. L'alemany va confiar en ell des de la seva arribada a la banqueta culé i el migcampista ha respost realment bé. De fet, gràcies als seus bons resultats, ha tingut l'oportunitat d'anar convocat amb La Absoluta, una cosa que està a l'abast de molt pocs.

El Barça forma grans cracks a La Masia i Marc Casadó és el reflex perfecte d'això. A més, el pivot és la mostra de treball dur: ha romàs diversos anys al filial esperant el seu torn. Per desgràcia per a ell i els aficionats, el seu aliat marxarà dins de poc i es queda sol a la zona defensiva del bloc mitjà.

Marc Casadó i els seus increïbles resultats

Degut a la mala situació econòmica del Barça, la directiva ha hagut d'apostar de ple per les joves promeses de la casa. Encara que sempre ha estat així, hi ha alguns futbolistes que no han tingut el seu moment o que els ha arribat molt tard. Marc Casadó, per exemple, ha hagut de mantenir-se a les ombres fins que ha arribat la seva salvació.

Xavi Hernández el va reclamar per al seu equip la temporada passada, però pràcticament no li va donar minuts i va haver de veure la gran majoria de partits des de la banqueta. De fet, Marc Casadó va confirmar fa poc en una entrevista que va començar a plantejar-se el seu futur si no millorava la situació al Barça. Per sort per a ell i per als culés, ha acabat consolidant-se a la plantilla del primer equip i li està sumant molt a l'equip.

Tot i així, la realitat és que ara mateix es troba bastant sol a la zona baixa del centre del camp, ja que Frenkie de Jong no està donant la talla. Amb contracte fins al 2026, l'holandès no ha donat senyals que vulgui renovar i la seva sortida sembla imminent. Encara que tot apuntava que marxaria al Manchester United o a l'Aràbia, finalment no serà així; el seu destí és un altre.

El destí de Frenkie de Jong

Diverses fonts afirmen que Frenkie de Jong podria ser la petició personal d'Erik ten Hag si acaba incorporant-se al Borussia Dortmund. El conjunt alemany ha destituït Nuri Sahin, el seu exentrenador, fa poc i està en cerca d'un de nou. Si finalment acaba fitxant l'ex del United, és més que probable que Marc Casadó perdi el seu company.