Despedida en el Barça, no renueva y deja tirado a Marc Casadó: 'Se va al...'

Marc Casadó es, sin ninguna duda, la gran revelación de esta temporada bajo las órdenes de Hansi Flick. El alemán confió en él desde su llegada al banquillo culé y el mediocentro ha respondido realmente bien. De hecho, gracias a sus buenos resultados, ha tenido la oportunidad de ir convocado con La Absoluta, algo que está al alcance de muy pocos.

El Barça forma a grandes cracks en La Masia y Marc Casadó es el reflejo perfecto de ello. Además, el pivote es la muestra de trabajo duro: ha permanecido varios años en el filial esperando su turno. Por desgracia para él y los aficionados, su aliado se marchará dentro de poco y se queda solo en la zona defensiva del bloque medio.

Marc Casadó y sus increíbles resultados

Debido a la mala situación económica del Barça, la directiva ha tenido que apostar de pleno por las jóvenes promesas de la casa. Aunque siempre ha sido así, hay algunos futbolistas que no han tenido su momento o que les ha llegado muy tarde. Marc Casadó, por ejemplo, ha tenido que mantenerse en las sombras hasta que ha llegado su salvación.

Xavi Hernández le reclamó para su equipo la temporada pasada, pero prácticamente no le dio minutos y tuvo que ver la gran mayoría de encuentros desde el banquillo. De hecho, Marc Casadó confirmó hace poco en una entrevista que empezó a plantearse su futuro si no mejoraba la situación en el Barça. Por suerte para él y para los culés, ha acabado consolidándose en la plantilla del primer equipo y le está sumando mucho al equipo.

Aun así, la realidad es que ahora mismo se encuentra bastante solo en la zona baja del centro del campo, puesto que Frenkie de Jong no está dando la talla. Con contrato hasta 2026, el holandés no ha dado señales de que quiera renovar y su salida parece inminente. Aunque todo apuntaba a que se marcharía al Manchester United o a Arabia, finalmente no será así; su destino es otro.

El destino de Frenkie de Jong

Varias fuentes afirman que Frenkie de Jong podría ser la petición personal de Erik ten Hag si acaba incorporándose al Borussia Dortmund. El conjunto alemán ha destituido a Nuri Sahin, su exentrenador, hace poco y está en busca de uno nuevo. Si finalmente acaba fichando al ex del United, es más que probable que Marc Casadó pierda a su compañero.