Deco parla sobre l'amic de Messi i deixa anar la gran notícia: 'No es pot descartar...'

Leo Messi és considerat una llegenda del Barça, l'astre argentí va vestir la samarreta blaugrana durant 17 temporades i va superar totes les marques i rècords. Els números de Leo Messi superen, en tots els sentits, tots els registres de les grans llegendes del Barça, fins i tot si es sumen entre si. Johan Cruyff, Maradona, Rivaldo o Ronaldinho són les grans llegendes pre-Messi, però tots els seus números queden totalment opacats si es comparen amb els de l'argentí al Camp Nou.

En nombre de partits disputats, la diferència és abismal, si sumem els partits de les 4 llegendes citades la suma seria de 680 encontres oficials. Per la seva banda, Leo Messi va disputar amb el Barça 778 encontres oficials, igual passa amb els gols, les 4 llegendes sumen en total 322 gols. Aquesta xifra representa menys de la meitat dels gols aconseguits per Leo Messi, un total de 670 dianes aconseguides amb el Barça.

Leo Messi és sens dubte la Llegenda del Barça i probablement cap altre jugador serà capaç de batre les seves xifres. Actualment, Leo Messi continua la seva carrera futbolística a la MLS americana però no deixa de recomanar jugadors a Deco quan ho creu convenient. En aquest sentit, Deco ha realitzat últimament una sèrie de declaracions sorprenents que impliquen al gran amic de Messi, estem parlant del brasiler Neymar.

Deco sobre un possible retorn de Neymar: 'És benvingut a qualsevol club del món'

El retorn de Neymar és un somni per als aficionats culers des de fa temps. El brasiler va mostrar la seva millor versió en les 4 temporades que va estar al Barça, i encara que ja fa 8 anys que va sortir, sempre ha mostrat la seva gran simpatia al club. En una entrevista al mitjà carioca TNT Sports, Deco va analitzar el possible retorn de Neymar al conjunt culer.

El director esportiu va assegurar que el retorn de Neymar 'sempre va ser una possibilitat llunyana'. Des de la seva marxa a l'Aràbia Saudita, Deco assenyala que 'sempre hem entès que Neymar és un jugador car amb una gran exigència econòmica'. No obstant això, Deco no li tanca les portes a un possible retorn al Barça encara que considera que difícilment es podria donar.

Deco sobre el futur de Neymar

El director esportiu del Barça continua parlant de l'astre brasiler en la seva entrevista i afirma que el futur de Ney està lluny del futbol europeu. Deco el veu tornant al Brasil, òbviament el futur de Ney no està lligat al Barça i segons fonts al Brasil, el seu futur estaria proper al Santos. Segons mitjans del país carioca, l'acord estaria signat i arribaria en qualitat de cedit per als pròxims 6 mesos.

Les informacions des del Brasil indiquen que el retorn del davanter seria al Santos, el seu club de formació. Neymar ja hauria comunicat la seva decisió als seus agents i als seus pares, la voluntat de Neymar és tornar a enfundar-se la samarreta amb la qual va despuntar a nivell mundial. L'objectiu principal del futbolista és poder jugar el mundial de 2026 però necessita tornar a jugar i posar-se en forma.

Neymar té contracte en vigor amb el club saudita de l'Al-Hilal fins al juny de 2025. La seva evolució en els últims mesos ha estat marcada per les contínues lesions i no ha disputat pràcticament cap partit en l'últim any. Els desitjos de Neymar són canviar d'aires i finalitzar la seva etapa a l'Aràbia Saudita.