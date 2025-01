Mateu Lahoz esclata per la polèmica del Barça-Valencia: 'Els meus fills han anat a...'

Mateu Lahoz, exàrbitre de Primera Divisió, sempre ha destacat per la seva sinceritat: va de cara i no s'amaga. Actualment, després de retirar-se de la pràctica professional el 2023, es dedica a comentar els partits a Movistar+ o a la Cadena COPE. Sol opinar, sense pèls a la llengua, de les decisions arbitrals, però ho fa donant el seu punt de vista després de més d'una dècada d'experiència sobre el terreny de joc.

En la seva època en actiu, Mateu Lahoz va destacar per ser un dels àrbitres millor considerats del panorama mundial. Intentava deixar jugar el màxim possible i era molt proper amb el futbolista. Sens dubte, Mateu ha estat un dels millors en la seva feina i ara considera que té l'experiència necessària per comentar els encerts i els errors dels seus antics companys.

Mateu Lahoz reacciona al Barça-Valencia

Anit, Mateu Lahoz va fer acte de presència a la Cadena COPE per analitzar les jugades més destacades del Barça-Valencia. El partit, dirigit per Soto Grado, no va tenir gaire història a causa de la golejada de l'equip culé, però per a Mateu sí que hi va haver accions a destacar. En concret, va esclatar davant una de les poques decisions arbitrals que va causar cert debat.

Amb el partit ja resolt, Szczesny va cometre un clar penal sobre Hugo Duro que li podia haver costat l'expulsió. No obstant això, per alleujament del porter polonès i de l'afició culé, el VAR va cridar Soto Grado per revisar l'acció. En principi, tot semblava correcte, però és cert que a l'inici de la jugada Gayà fa falta, la qual cosa va ser suficient per anul·lar el penalti a favor dels visitants.

En principi la imatge deixa poques dubtes, ja que la puntada de Gayà sobre Koundé és bastant evident. No obstant això, per a Mateu Lahoz, la decisió del VAR va ser totalment incomprensible i va esclatar als micròfons de la Cadena COPE. Va assegurar que "això ja no és futbol" i va sentenciar Soto Grado dient que "els meus fills Pau i Marc s'han anat a dormir després d'aquesta jugada".

"Els que hem estat patint al camp sabem que és molt difícil arbitrar, però no podem tractar l'esport des d'un altre prisma. Cada jornada van a més. En aquest partit, tot semblava indicar que mira, ja està, -la jugada- acaba en un penal claríssim de groga i tothom ho ha acceptat. Si us plau, no intervinguem. Deixem les coses estar. I si intervenim, quan vas a la pantalla, que et demostrin alguna cosa òbvia".

Sens dubte, Mateu Lahoz no estava gens conforme amb la decisió del VAR al Barça-València i així ho va fer saber. Sempre sincer i contundent, va assegurar que s'està perdent l'essència de l'arbitratge i que està afectant el futbol. Tant és així que, segons les seves paraules, "els meus fills Pau i Marc s'han anat a dormir després d'aquesta jugada".