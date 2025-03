Claudia Pina y Lamine Yamal se ponen de acuerdo: 'No lo quieren ni en pintura'

En el FC Barcelona, la rivalidad con el Real Madrid se siente en cada rincón del club. Desde los jugadores del primer equipo hasta las estrellas de la sección femenina, todos viven con intensidad los duelos contra los blancos. Claudia Pina y Lamine Yamal han mostrado su pasión por el Barça y su desdén al Real Madrid.

El fútbol, más allá de los colores

La rivalidad entre el Barcelona y el Real Madrid no es solo una cuestión de números y victorias. Es una guerra de sentimientos. Lamine Yamal, la joya más brillante del fútbol masculino blaugrana, no ha dudado en expresar su rechazo hacia el Madrid.

Con solo 17 años, este delantero de futuro prometedor declaró en una entrevista con el diario As que el color blanco no tendrá cabida en su vida. "Cuando me compre un coche, no será blanco", afirmó, dejando claro su desprecio hacia el color que representa al Real Madrid. Y es que, para Yamal, ser del Barça es más que una simple elección deportiva; es una cuestión de identidad.

Claudia Pina, fiel al escudo

La actitud de Lamine Yamal se refleja también en el vestuario femenino. Claudia Pina, una de las jugadoras más destacadas del Barça Femenino, tiene una visión similar. En diversas ocasiones, ha hablado de la motivación que siente al enfrentarse al Real Madrid, y en una reciente entrevista dejó claro lo que piensa.

“Supongo que es sentir esos colores y no gustarme nada el blanco”, dijo Pina, refiriéndose al 'odio' que siente hacia el equipo rival. La jugadora culé, al igual que Yamal, siente una fuerte conexión emocional con el club, y eso se refleja en cada partido.

El amor por el Barça

Para ambos jugadores, el Barcelona no es solo un club; es una familia. Claudia Pina ha sido una de las jugadoras más representativas del Barça Femenino en los últimos años. Cada vez que marca un gol, no duda en besar el escudo, dejando claro su amor incondicional por el club.

Lamine Yamal, siendo muy joven, ha demostrado que no solo es una estrella prometedora en el campo, sino también un jugador con una mentalidad ganadora y una fuerte identidad culé.

La rivalidad que nunca muere

Lo que está claro es que la rivalidad entre el Barcelona y el Real Madrid sigue más viva que nunca. Tanto en el fútbol masculino como en el femenino, los jugadores sienten una pasión indescriptible por ganar estos partidos.

Para ellos, no es solo una cuestión de tres puntos, sino de honor, orgullo y historia. Y al parecer, Claudia Pina y Lamine Yamal tienen claro que en esta guerra, el color blanco es lo último que quieren ver.