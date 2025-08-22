Cumbre en el Real Madrid: Xabi Alonso castiga al mejor jugador de los entrenamientos

El mercado de fichajes entra en su recta final y en el Real Madrid saben que el caso de Dani Ceballos no puede alargarse más.

El sevillano ha pasado de ser una pieza válida en la rotación a convertirse en un problema interno para Xabi Alonso. Con solo dos semanas por delante antes del cierre, todo apunta a que habrá una cumbre para definir su futuro inmediato.

El centrocampista se siente desplazado tras la llegada del técnico vasco y no esconde su malestar.

Durante el Mundial de Clubes apenas sumó minutos, lo que confirmó sus temores: su papel en el equipo ha quedado reducido a la mínima expresión. Desde entonces, su idea es clara, quiere salir del Bernabéu para recuperar protagonismo.

Xabi Alonso, fiel a su filosofía de disciplina y exigencia, ha castigado a Ceballos sin darle continuidad. No es un problema de calidad, sino de actitud, de convicción y de compromiso con el proyecto.

El técnico entiende que el jugador está más pendiente de buscar salida que de pelear por un sitio y eso lo coloca en la parte baja de la rotación del mediocampo.

El sueño del Betis, más vivo que nunca

Ceballos no ha escondido nunca que su deseo es regresar al Real Betis. En numerosas entrevistas y declaraciones lo ha repetido, e incluso llegó a pedir públicamente que "ojalá siempre tenga las puertas abiertas" en el club verdiblanco. El problema es que la operación es más complicada de lo que parece.

El Betis no está en condiciones de asumir un traspaso de las dimensiones que pide el Real Madrid. Florentino Pérez no quiere regalar a un jugador con contrato en vigor y buen cartel en Europa.

A pesar de ello, el futbolista insiste en que su futuro debería pasar por el Benito Villamarín, aunque ahora mismo las piezas no encajan para que el traspaso se concrete.

La realidad es que, con todos los centrocampistas disponibles, Ceballos no es una prioridad para Alonso.

Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Kroos y Modric forman un bloque sólido en el que no parece haber espacio para el andaluz. Su rol ha cambiado y él lo sabe.

Cuenta atrás para decidir

En Valdebebas ya se asume que en las próximas dos semanas habrá una reunión definitiva. La cumbre servirá para aclarar si Ceballos se queda, aceptando un papel secundario, o si el club busca una salida a contrarreloj. La situación no puede eternizarse más allá del cierre del mercado.

Para el jugador, cada día cuenta. Si no logra salir, tendrá que convivir con la cruz de Xabi Alonso y con la posibilidad de pasar la temporada en la sombra.

Para el Real Madrid, el dilema es claro: vender ahora o esperar a que su contrato se acerque al final, con el riesgo de que el jugador pierda su valor. Sea cual sea la decisión, el futuro de Dani Ceballos se resolverá muy pronto.