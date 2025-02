Tot canvia amb el que Irene Paredes ha explicat de Salma Paralluelo al Barça

El Barça Femení travessa un moment complicat. Amb diverses jugadores clau fora de combat, l'equip ha de reinventar-se per afrontar els reptes que venen. Patri Guijarro, Alexia Putellas i Salma Paralluelo continuen de baixa, i el calendari no dona treva.

Les lesions han colpejat en un moment clau. Patri Guijarro pateix una lesió al múscul, mentre que Alexia Putellas continua recuperant-se d'un esquinç al turmell. Ambdues porten dues setmanes fora i encara no hi ha una data exacta per al seu retorn.

Però la gran incògnita és Salma Paralluelo. La seva situació ha estat un misteri en les últimes setmanes, fins que Irene Paredes va decidir parlar clar.

La veritat sobre Salma

Irene Paredes, capitana i veu de pes al vestidor, ha revelat el motiu darrere de l'absència de Salma. “Va tenir certs dolors i el club va considerar necessari que parés. Ha patit perquè no és fàcil fer un pas al costat per a objectius a llarg termini”, va explicar.

L'atacant, que ha estat clau tant al Barça com a la selecció espanyola, ha arrossegat molèsties en els últims mesos. L'acumulació de minuts li ha passat factura i el club va decidir que el millor era frenar per evitar un problema més gran.

Salma és una futbolista diferencial. La seva velocitat, potència i capacitat per decidir partits la converteixen en un pilar fonamental. Per això, la seva absència ha estat un cop dur per a l'equip.

El seu retorn genera dubtes

Ara, la davantera torna a la selecció espanyola després de jugar el seu últim partit a l'agost. Una notícia que podria tenir conseqüències per al Barça Femení. A l'equip blaugrana ja ha reaparegut, i ara farà el mateix amb la selecció.

El club la segueix de prop i no vol que es repeteixi la mateixa història. Saben que forçar el seu retorn podria tenir un efecte negatiu.

L'ideal seria que Salma recuperés la seva millor versió sense presses. Però amb la selecció a l'horitzó, la gestió dels seus minuts serà clau.

Un Barça en alerta

Mentrestant, l'equip de Pere Romeu ha de continuar competint sense algunes de les seves estrelles. En les pròximes setmanes, s'enfrontaran a partits crucials, on l'absència de Salma, Patri i Alexia pesarà.

El repte serà mantenir el nivell sense elles. El Barça Femení ha demostrat tenir una plantilla profunda i amb recursos. Però perdre jugadores tan determinants en un tram tan exigent de la temporada és un desafiament enorme.

El que ha dit Irene Paredes canvia el panorama. Ara sabem que el de Salma no era una lesió concreta, sinó una decisió estratègica per protegir el seu futur. El Barça vol la seva estrella al 100%, però el seu retorn a la selecció afegeix un nou interrogant.